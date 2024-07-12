「音楽の日」キービジュアル（C）TBS

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【モデルプレス＝2024/07/12】13日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2024』（午後2時〜）の出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が発表された。

【写真】人気アーティストが「音楽の日」出演見合わせ

◆「音楽の日」タイムテーブル発表


◆ごご2時台


INI
♪Rocketeer

新しい学校のリーダーズ
♪Tokyo Calling

郷ひろみ
♪2億4千万の瞳
♪できるだけ

JO1
♪Love seeker

超特急
♪ジュブナイラー

MINMI
♪シャナナ☆

(※50音順)
ーーーーーーー

アリス（特別出演）
♪チャンピオン

&TEAM
♪Dropkick

s**t kingz
♪FFP feat.C＆K

Travis Japan
♪LEVEL UP

BE:FIRST
♪Mainstream

(※50音順)

【“希望のうた”中継企画】

Little Glee Monster
♪いつかこの涙が ＠神戸

◆ごご3時台


ENHYPEN
♪BLOSSOM

櫻坂46
♪何歳の頃に戻りたいのか？

DA PUMP
♪Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT

乃木坂46
♪好きというのはロックだぜ！

平井 大
♪題名のない今日

BOYNEXTDOOR
♪Earth, Wind & Fire （Japanese Ver.）

ME:I
♪Click

LE SSERAFIM
♪Perfect Night

(※50音順)

【“希望のうた”中継企画】

爆風スランプ
♪大きな玉ねぎの下で
＠日本武道館

FUNKY MONKEY BΛBY’S
♪希望の唄
♪あとひとつ
＠石川・能登

WANIMA
♪旅立ちの前に
＠熊本

(※50音順)

◆ごご4時台


アイナ・ジ・エンド
♪宝者

倉木麻衣
♪Secret of my heart

島津亜矢
♪I Was Born To Love You

SPYAIR
♪オレンジ

Da-iCE
♪I wonder

DISH//
♪沈丁花

TOMORROW X TOGETHER
♪Deja Vu [Japanese Ver.]

Rockon Social Club
♪Summer of Love

(※50音順)

【中継】

AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
♪恋するフォーチュンクッキー

THE RAMPAGE
♪100degrees

nobodyknows+
♪ココロオドル

日向坂46
♪ドレミソラシド

FANTASTICS
♪ブレイクライン

(※50音順)

◆ごご5時台


奥田民生
♪愛のために

超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）
♪最上級にかわいいの！

長渕剛
♪乾杯

新妻聖子
レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜

NewJeans
♪Supernatural

ゆず
♪図鑑

(※50音順)

【“希望のうた”中継企画】

HIPPY
♪君に捧げる応援歌
＠岩手

◆ごご6時台


【スペシャル企画 hope songライブ】

AliA
♪かくれんぼ

Omoinotake
♪幾億光年

Kis-My-Ft2
♪Thank youじゃん！

King & Prince
♪なにもの

三代目 J SOUL BROTHERS
♪Awakening Light

THE ALFEE
♪星空のディスタンス

スガ シカオ
♪Progress
（“希望のうた”中継企画＠東京タワー）

SixTONES
♪アンセム　♪PARTY PEOPLE

なにわ男子
♪サチアレ

FRUITS ZIPPER
♪わたしの一番かわいいところ

マカロニえんぴつ
♪リンジュー・ラヴ

優里
♪ビリミリオン

ゆず
♪虹

WANIMA
♪ともに
（“希望のうた”中継企画＠熊本）

(※50音順)

◆よる7時台


【スペシャル企画 hope songライブ】

SEKAI NO OWARI
♪最高到達点

Mrs. GREEN APPLE
♪ケセラセラ

(※50音順)
ーーーーーーー

SEKAI NO OWARI
♪Romantic

Number_i
♪GOAT

【“希望のうた”中継企画】

三浦大知
♪ALOS ＠種子島

Little Glee Monster
♪TOMORROW ＠神戸

(※50音順)

【大合唱企画】

SUPER BEAVER
小さな革命

◆よる8時台


Snow Man
♪ブラザービート
♪君は僕のもの
♪ナミダの海を越えて行け

【“垣根は越えた！今度はバトルだ！】
総勢18組のダンスボーカルグループが集結する
音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ

INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I

(※50音順)

ダンス界のホープ ダンスショータイム
THE JET BOY BANGERZ
BMSG TRAINEE

(※50音順)

ダンス企画プロデュース
s**t kingz

◆よる9時台


MY FIRST STORY x HYDE
♪夢幻

【hope バンド】
一夜限りのスペシャルバンド！
各楽曲のメインボーカルを務める豪華アーティストたちによる
感動のコラボステージ

アイナ・ジ・エンド
♪生まれ来る子供たちのために（オフコース）

ISSA（DA PUMP）
♪キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）

大野雄大・花村想太（Da-iCE）
♪栄光の架橋（ゆず）

北村匠海（DISH//）
♪デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）

ジェシー（SixTONES）
♪ultra soul（B'z）

成田昭次・岡本健⼀（Rockon Social Club）
♪TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）

はっとり（マカロニえんぴつ）
♪GIFT（Mr.Children）

MISIA
♪時代（中島みゆき）

三浦大知
♪夜空ノムコウ（SMAP）
(※50音順)

バンドマスター
寺岡呼人

◆中居正広＆安住紳一郎アナ総合司会「音楽の日2024」


「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、2024年で放送14回目を迎える。総合司会は、14回連続となる中居正広と同局の安住紳一郎アナウンサーが務める。

2024年の『音楽の日』のテーマは、「hope！音楽のチカラ」。どんな困難な時代も必ず「流行歌」があり、「歌」が人々の心に「希望」や「元気」を与えてくれた。だからこそ「音楽は希望と共にある」、このメッセージを、被災地、そして日本中へ発信し「歌でみんなを笑顔」に。アーティストたちが、“日本に希望を与えてくれた楽曲”を熱い想いを込めて歌唱する。（modelpress編集部）

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