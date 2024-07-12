「音楽の日2024」タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2024/07/12】13日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2024』（午後2時〜）の出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が発表された。
【写真】人気アーティストが「音楽の日」出演見合わせ
INI
♪Rocketeer
新しい学校のリーダーズ
♪Tokyo Calling
郷ひろみ
♪2億4千万の瞳
♪できるだけ
JO1
♪Love seeker
超特急
♪ジュブナイラー
MINMI
♪シャナナ☆
(※50音順)
ーーーーーーー
アリス（特別出演）
♪チャンピオン
&TEAM
♪Dropkick
s**t kingz
♪FFP feat.C＆K
Travis Japan
♪LEVEL UP
BE:FIRST
♪Mainstream
(※50音順)
【“希望のうた”中継企画】
Little Glee Monster
♪いつかこの涙が ＠神戸
ENHYPEN
♪BLOSSOM
櫻坂46
♪何歳の頃に戻りたいのか？
DA PUMP
♪Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT
乃木坂46
♪好きというのはロックだぜ！
平井 大
♪題名のない今日
BOYNEXTDOOR
♪Earth, Wind & Fire （Japanese Ver.）
ME:I
♪Click
LE SSERAFIM
♪Perfect Night
(※50音順)
【“希望のうた”中継企画】
爆風スランプ
♪大きな玉ねぎの下で
＠日本武道館
FUNKY MONKEY BΛBY’S
♪希望の唄
♪あとひとつ
＠石川・能登
WANIMA
♪旅立ちの前に
＠熊本
(※50音順)
アイナ・ジ・エンド
♪宝者
倉木麻衣
♪Secret of my heart
島津亜矢
♪I Was Born To Love You
SPYAIR
♪オレンジ
Da-iCE
♪I wonder
DISH//
♪沈丁花
TOMORROW X TOGETHER
♪Deja Vu [Japanese Ver.]
Rockon Social Club
♪Summer of Love
(※50音順)
【中継】
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
♪恋するフォーチュンクッキー
THE RAMPAGE
♪100degrees
nobodyknows+
♪ココロオドル
日向坂46
♪ドレミソラシド
FANTASTICS
♪ブレイクライン
(※50音順)
奥田民生
♪愛のために
超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）
♪最上級にかわいいの！
長渕剛
♪乾杯
新妻聖子
レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜
NewJeans
♪Supernatural
ゆず
♪図鑑
(※50音順)
【“希望のうた”中継企画】
HIPPY
♪君に捧げる応援歌
＠岩手
【スペシャル企画 hope songライブ】
AliA
♪かくれんぼ
Omoinotake
♪幾億光年
Kis-My-Ft2
♪Thank youじゃん！
King & Prince
♪なにもの
三代目 J SOUL BROTHERS
♪Awakening Light
THE ALFEE
♪星空のディスタンス
スガ シカオ
♪Progress
（“希望のうた”中継企画＠東京タワー）
SixTONES
♪アンセム ♪PARTY PEOPLE
なにわ男子
♪サチアレ
FRUITS ZIPPER
♪わたしの一番かわいいところ
マカロニえんぴつ
♪リンジュー・ラヴ
優里
♪ビリミリオン
ゆず
♪虹
WANIMA
♪ともに
（“希望のうた”中継企画＠熊本）
(※50音順)
【スペシャル企画 hope songライブ】
SEKAI NO OWARI
♪最高到達点
Mrs. GREEN APPLE
♪ケセラセラ
(※50音順)
ーーーーーーー
SEKAI NO OWARI
♪Romantic
Number_i
♪GOAT
【“希望のうた”中継企画】
三浦大知
♪ALOS ＠種子島
Little Glee Monster
♪TOMORROW ＠神戸
(※50音順)
【大合唱企画】
SUPER BEAVER
小さな革命
Snow Man
♪ブラザービート
♪君は僕のもの
♪ナミダの海を越えて行け
【“垣根は越えた！今度はバトルだ！】
総勢18組のダンスボーカルグループが集結する
音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
(※50音順)
ダンス界のホープ ダンスショータイム
THE JET BOY BANGERZ
BMSG TRAINEE
(※50音順)
ダンス企画プロデュース
s**t kingz
MY FIRST STORY x HYDE
♪夢幻
【hope バンド】
一夜限りのスペシャルバンド！
各楽曲のメインボーカルを務める豪華アーティストたちによる
感動のコラボステージ
アイナ・ジ・エンド
♪生まれ来る子供たちのために（オフコース）
ISSA（DA PUMP）
♪キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）
♪栄光の架橋（ゆず）
北村匠海（DISH//）
♪デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）
ジェシー（SixTONES）
♪ultra soul（B'z）
成田昭次・岡本健⼀（Rockon Social Club）
♪TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）
はっとり（マカロニえんぴつ）
♪GIFT（Mr.Children）
MISIA
♪時代（中島みゆき）
三浦大知
♪夜空ノムコウ（SMAP）
(※50音順)
バンドマスター
寺岡呼人
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、2024年で放送14回目を迎える。総合司会は、14回連続となる中居正広と同局の安住紳一郎アナウンサーが務める。
2024年の『音楽の日』のテーマは、「hope！音楽のチカラ」。どんな困難な時代も必ず「流行歌」があり、「歌」が人々の心に「希望」や「元気」を与えてくれた。だからこそ「音楽は希望と共にある」、このメッセージを、被災地、そして日本中へ発信し「歌でみんなを笑顔」に。アーティストたちが、“日本に希望を与えてくれた楽曲”を熱い想いを込めて歌唱する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アーティストが「音楽の日」出演見合わせ
◆「音楽の日」タイムテーブル発表
◆ごご2時台
INI
♪Rocketeer
新しい学校のリーダーズ
♪Tokyo Calling
郷ひろみ
♪2億4千万の瞳
♪できるだけ
JO1
♪Love seeker
超特急
♪ジュブナイラー
♪シャナナ☆
(※50音順)
ーーーーーーー
アリス（特別出演）
♪チャンピオン
&TEAM
♪Dropkick
s**t kingz
♪FFP feat.C＆K
Travis Japan
♪LEVEL UP
BE:FIRST
♪Mainstream
(※50音順)
【“希望のうた”中継企画】
Little Glee Monster
♪いつかこの涙が ＠神戸
◆ごご3時台
ENHYPEN
♪BLOSSOM
櫻坂46
♪何歳の頃に戻りたいのか？
DA PUMP
♪Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT
乃木坂46
♪好きというのはロックだぜ！
平井 大
♪題名のない今日
BOYNEXTDOOR
♪Earth, Wind & Fire （Japanese Ver.）
ME:I
♪Click
LE SSERAFIM
♪Perfect Night
(※50音順)
【“希望のうた”中継企画】
爆風スランプ
♪大きな玉ねぎの下で
＠日本武道館
FUNKY MONKEY BΛBY’S
♪希望の唄
♪あとひとつ
＠石川・能登
WANIMA
♪旅立ちの前に
＠熊本
(※50音順)
◆ごご4時台
アイナ・ジ・エンド
♪宝者
倉木麻衣
♪Secret of my heart
島津亜矢
♪I Was Born To Love You
SPYAIR
♪オレンジ
Da-iCE
♪I wonder
DISH//
♪沈丁花
TOMORROW X TOGETHER
♪Deja Vu [Japanese Ver.]
Rockon Social Club
♪Summer of Love
(※50音順)
【中継】
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
♪恋するフォーチュンクッキー
THE RAMPAGE
♪100degrees
nobodyknows+
♪ココロオドル
日向坂46
♪ドレミソラシド
FANTASTICS
♪ブレイクライン
(※50音順)
◆ごご5時台
奥田民生
♪愛のために
超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）
♪最上級にかわいいの！
長渕剛
♪乾杯
新妻聖子
レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜
NewJeans
♪Supernatural
ゆず
♪図鑑
(※50音順)
【“希望のうた”中継企画】
HIPPY
♪君に捧げる応援歌
＠岩手
◆ごご6時台
【スペシャル企画 hope songライブ】
AliA
♪かくれんぼ
Omoinotake
♪幾億光年
Kis-My-Ft2
♪Thank youじゃん！
King & Prince
♪なにもの
三代目 J SOUL BROTHERS
♪Awakening Light
THE ALFEE
♪星空のディスタンス
スガ シカオ
♪Progress
（“希望のうた”中継企画＠東京タワー）
SixTONES
♪アンセム ♪PARTY PEOPLE
なにわ男子
♪サチアレ
FRUITS ZIPPER
♪わたしの一番かわいいところ
マカロニえんぴつ
♪リンジュー・ラヴ
優里
♪ビリミリオン
ゆず
♪虹
WANIMA
♪ともに
（“希望のうた”中継企画＠熊本）
(※50音順)
◆よる7時台
【スペシャル企画 hope songライブ】
SEKAI NO OWARI
♪最高到達点
Mrs. GREEN APPLE
♪ケセラセラ
(※50音順)
ーーーーーーー
SEKAI NO OWARI
♪Romantic
Number_i
♪GOAT
【“希望のうた”中継企画】
三浦大知
♪ALOS ＠種子島
Little Glee Monster
♪TOMORROW ＠神戸
(※50音順)
【大合唱企画】
SUPER BEAVER
小さな革命
◆よる8時台
Snow Man
♪ブラザービート
♪君は僕のもの
♪ナミダの海を越えて行け
【“垣根は越えた！今度はバトルだ！】
総勢18組のダンスボーカルグループが集結する
音楽の日でしか見られない！スペシャルダンスステージ
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
(※50音順)
ダンス界のホープ ダンスショータイム
THE JET BOY BANGERZ
BMSG TRAINEE
(※50音順)
ダンス企画プロデュース
s**t kingz
◆よる9時台
MY FIRST STORY x HYDE
♪夢幻
【hope バンド】
一夜限りのスペシャルバンド！
各楽曲のメインボーカルを務める豪華アーティストたちによる
感動のコラボステージ
アイナ・ジ・エンド
♪生まれ来る子供たちのために（オフコース）
ISSA（DA PUMP）
♪キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）
♪栄光の架橋（ゆず）
北村匠海（DISH//）
♪デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）
ジェシー（SixTONES）
♪ultra soul（B'z）
成田昭次・岡本健⼀（Rockon Social Club）
♪TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）
はっとり（マカロニえんぴつ）
♪GIFT（Mr.Children）
MISIA
♪時代（中島みゆき）
三浦大知
♪夜空ノムコウ（SMAP）
(※50音順)
バンドマスター
寺岡呼人
◆中居正広＆安住紳一郎アナ総合司会「音楽の日2024」
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、2024年で放送14回目を迎える。総合司会は、14回連続となる中居正広と同局の安住紳一郎アナウンサーが務める。
2024年の『音楽の日』のテーマは、「hope！音楽のチカラ」。どんな困難な時代も必ず「流行歌」があり、「歌」が人々の心に「希望」や「元気」を与えてくれた。だからこそ「音楽は希望と共にある」、このメッセージを、被災地、そして日本中へ発信し「歌でみんなを笑顔」に。アーティストたちが、“日本に希望を与えてくれた楽曲”を熱い想いを込めて歌唱する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】