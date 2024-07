2014年に発売以来、「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を超えて10年間支持され続けているSHISEIDOの美容液「アルティミューン」。誕生10周年を記念して、2024年7月12日(金)から15日(月)までの4日間、「アルティミューン」の世界観や製品を体験できる肌体験イベント「開花せよ、秘めた美の力 BELIEVE IN BEAUTY.」が表参道で開催されるので、ひとあし先に体験してきました。

「アルティミューン」の肌体験イベント「開花せよ、秘めた美の力 BELIEVE IN BEAUTY.」○「開花せよ、秘めた美の力 BELIEVE IN BEAUTY.」にひとあし先に潜入「秘めた美の力」を開花させる体験を提供してくれるという今回の肌体験イベント。実際に現地で体験してきたので、紹介します。ブランドアンバサダーの長澤まさみさんがお出迎え受付を済ますと、まずはスクリーンでブランドアンバサダーの長澤まさみさんがお出迎え。7月1日より放映されている新CMが再生されます。新CMは、「アルティミューン」の誕生10周年を記念して、アートディレクターの吉田ユニさんの企画コンセプトをもとに製作されたそう。まずは自分の肌の状態を理解するところからまずは、自分の肌の状態を理解するところからスタート。SHISEIDOのLINE公式アカウントを使って、6つの問いに答えていきます。肌の状態と「美肌免疫」の開花度をチェックLINE公式アカウントで全ての問いに回答すると、自分の肌の状態が送られてきます。ちなみに、筆者の肌の状態は「ぐったり状態」で、「美肌免疫」の開花度は「6分咲き」。寝不足や運動不足などで肌が疲れている状態なのだとか……。第2章では「美肌免疫」の力について知る映像で「美肌免疫」について学習自分の肌の状態を知れたら、次は「美肌免疫」について映像で学びます。美肌免疫のある肌とない肌の違いを知れるので、ぜひ現地でチェックしてみてください。資生堂独自の肌測定「Beauty Alive Circulation Check」その後は、資生堂独自の肌測定「Beauty Alive Circulation Check」で自分の肌を診断。美肌3大要素である「透明感あふれる輝き」「ハリ・弾力」「なめらかさ」をチェックできます。同年代の平均と比較して、自分の肌の強みと伸びしろを知ることができるので、今後のスキンケアに活かせますよ。第3章では「アルティミューン」について知る「アルティミューン」の展示も次は、「アルティミューン」について学べるコーナー。どのような成分が含まれていてどのように肌に働きかけてくれるのか、「アルティミューン」の魅力を知ることができます。「アルティミューン」の魅力を知ることができる「アルティミューン」を実際に手で試せる機械もまた、「アルティミューン」を手にとれる機械も置いてあるので、香りやテクスチャー、肌なじみのよさなども自分の手で体感できるはず。「アルティミューン」のセルフタッチアップも可能「オイデルミン エッセンスローション」「エッセンシャルイネルジャ ハイドレーティング クリーム」も試せるそして最後は、セルフタッチアップのコーナー。「アルティミューン」に加えて、「オイデルミン エッセンスローション」「エッセンシャルイネルジャ ハイドレーティング クリーム」も自分の肌で試せます。予約をした方はプロによるカウンセリングもさらに、予約をした方は、資生堂の美容部員「パーソナルビューティーパートナー」によるカウンセリングも受けられます。自分の肌の状態に合ったスキンケアや、自分の肌の強みを活かしたベースメイクのやり方を丁寧に教えてもらえるので、美肌への近道になるはずです。主にスキンケアとベースメイクについて学べる実際にカウンセリングを受けてみたところ、「ツヤ感」が筆者の肌の強みらしく、今までやっていたファンデーションを塗りたくる「肌をカバーするベースメイク」よりも、下地もファンデーションも薄く重ねる「素肌のツヤを活かすベースメイク」の方がしっくりくるということを発見。自分のなかでのベースメイクの概念がひっくり返りました……!ただし、このカウンセリングは既に予約がいっぱいなのだとか。運よく予約できた方は、肌悩みや肌タイプに合ったスキンケア、自分の肌のよさを活かすベースメイクのやり方など、プロに相談してみてください。肌体験イベント「開花せよ、秘めた美の力 BELIEVE IN BEAUTY.」は、カウンセリング以外は予約不要で、無料で入場できます。しかも以下画像の参加条件を満たした方は、「アルティミューン」と「オイデルミン」の特製サイズセットもゲットできるのだとか。参加条件を満たした方は「アルティミューン」と「オイデルミン」の特製サイズセットもゲットできる自分の肌の「秘めた美の力」を開花させたい方は、ぜひ足を運んでみてくださいね。■アルティミューン肌体験イベント「開花せよ、秘めた美の力 BELIEVE IN BEAUTY.」開催概要日時:2024年7月12日(金)〜2024年7月15日(月) 11:00〜20:00(最終日は17:00まで)※最終入場は終了時間30分前まで会場:Spiral Garden(Spiral 1F)東京都港区南青山5-6-23入場:事前予約不要・入場無料