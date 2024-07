きょう12日に放送されるTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』2時間半SP(18:30〜20:57 ※19:00までは一部地域を除く)では、「ダンスノ完コピレボリューション」第6弾を放送する。「ダンスノ完コピレボリューション」第6弾放送誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。第6弾となる今回は、Snow Man vs 三代目 J SOUL BROTHERS vs 元AKB48という、初のグループ三つ巴対決が実現する。

Snow Manとはバラエティ初共演の三代目 J SOUL BROTHERSから、EXILE TRIBEの中でもトップレベルの実力を誇るダンス歴25年のNAOTO、長身を生かしたダイナミックなダンスが迫力満点の小林直己、グループの楽曲の多くを振り付けしているELLYが初参戦。さらにGENERATIONSの小森隼を率いて、「三代目 J SOUL BROTHERSチーム」としてSnow Manに挑む。「元AKB48チーム」は、AKB48の初代“神7”の板野友美、今年4月にAKB48を卒業したばかりの柏木由紀、AKB48世界選抜総選挙1位の松井珠理奈、AKB48二代目総監督の横山由依という抜群のダンススキルを持った4人が初参戦。審査員は、本企画ではお馴染みの世界的トップダンサー・TAKAHIROが務める。激ムズダンス続出の中、『それスノ』でしか見られない奇跡のコラボが続々登場。AKB48「フライングゲット」では、本家・板野友美に宮舘涼太、NAOTOが挑む。TWICEの神曲「TT」では、阿部亮平 vs ELLY vs 松井珠理奈が“TTポーズ”対決。さらにKing & Princeの大ヒット曲「シンデレラガール」では、NAOTO&ELLY vs 深澤辰哉&佐久間大介がシンクロダンス対決。Snow Man・岩本照 vs 三代目JSB・小林直己のリーダー対決も行われる。そして、「ご本人とコラボ完コピ」対決では、モーニング娘。レジェンドOGがサプライズ登場。目黒蓮との激レアコラボダンスにも注目だ。初となるグループ三つ巴対決。優勝を手にするのは、はたしてどのグループか。【編集部MEMO】『それSnow Manにやらせて下さい』は、2020年3月にSnow Man初の冠番組として特番で誕生し、同年4月からは動画配信サービス「Paravi」でレギュラー配信が開始。翌2021年元日に放送された初の全国ネットでの特番を経て、同年4月から地上波でのレギュラー放送がスタートした。日曜13時の枠で放送されていたが、2023年4月より金曜20時の枠に移動した。(C)TBS