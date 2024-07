◆SUGA“初ドキュメンタリー”テレビ初独占放送決定

【モデルプレス=2024/07/12】BTS(ビーティーエス)のSUGA(シュガ)が出演するドキュメンタリー番組『SUGA:Road to D-DAY』(TBS系・CS放送/よる9時〜)が15日、テレビで初めて独占放送されることが決定。SUGAが、過去のトラウマを明かす。ヒップホップ・アーティスト「Agust D」として2023年4月に発表した初のソロアルバム「D-DAY」が、アメリカのメインアルバムチャート「ビルボード200」で2位にチャートインするという快挙を成し遂げたSUGA。しかし、その制作プロジェクトは「色々な事が叶い過ぎてしまったせいか、夢が無くなった。どうしてだろう。僕は今やりたいことがない。話したいことが何もない。それが一番悲しい。今まではたくさんあったのに…」という衝撃的な告白から始まる。

◆SUGA、坂本龍一さんと初対面

◆SUGA、壮絶な葛藤と苦悩明かす

◆放送概要

本番組は、先だって発表したミックステープ「Agust D」「D-2」の2作に続き、3部作最後の作品「D-DAY」の制作過程を記録したものであり、彼が再び夢をみつけ邁進するための音楽の旅でもある。ソウル、平昌、春川、ラスベガス、マリブ、サンフランシスコ、東京で出会った人々や世界中のアーティストとの交流を通じ、ソロアーティストとして新しい音楽ジャンルを探求し、ソロアルバムを創り上げていく。東京では、SUGAが尊敬してやまない音楽家・坂本龍一さんと念願の初対面。坂本さんの音楽に出会ったのは、少年ミン・ユンギ(SUGA)が両親に連れられて観に行った地元の大邱で再上映された映画『ラストエンペラー』であった。音楽に圧倒され、インスピレーションを受けたという。その後、SUGAは坂本さんの音楽を数多く聴いてはサンプリングをしながら、夢を膨らませていった。この貴重な対談は坂本さんが亡くなる半年前に行われた。憧れの坂本さんとの出会いにSUGAは自身の夢を導き出すある核心に迫る質問を問いかけるが、坂本さんの答えとは。さらに、インスパイアされて作ったという曲をサプライズで披露し、これがきっかけで奇跡のコラボレーション曲「Snooze(feat. Ryuichi Sakamoto,WOOSUNG of The Rose)」が誕生することになった。本編では、アーティストSUGAの音楽創作過程も初めて公開され、これまで知ることのなかった壮絶な葛藤と苦悩が明かされる。思い出したくない過去の“トラウマ”を吐き出し敢えて楽曲として世に送り出す音楽家としての姿とは。全世界の人々がなぜこれほどまでにSUGA、そしてBTSの楽曲に感銘を受け、生きる希望を見出していくのか。さらに、TBSでは同日午後7時30分から、全世界が感銘を受けた SUGA初のソロワールドツアー『SUGA Agust D TOUR ‘D-DAY’ in JAPAN』のファイナル公演をアンコール放送。BTSメンバー全員からのサインとメッセージが書かれたギターでの弾き語り「Trivia 轉:Seesaw」や、アルバムの発表を待たずに遠い旅路へ就かれた坂本氏へ捧げる名曲「Snooze(feat.Ryuichi Sakamoto,WOOSUNG of The Rose)」などのステージが次々と披露される。(modelpress編集部)・『SUGA: Road to D-DAY』(7月15日よる9時〜10時30分)放送チャンネル:CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」・『SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' in JAPAN』(7月15日よる7時30分〜9時)放送チャンネル:CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」【Not Sponsored 記事】