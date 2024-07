回転寿司チェーン「くら寿司」にて、劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』の公開を記念したコラボキャンペーンを開催。

貴重な描き下ろしデザインを使用した、くら寿司限定グッズなどをゲットすることができるキャンペーンです☆

くら寿司 劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』コラボキャンペーン

キャンペーン開始日:2024年7月19日(金)

開催店舗:全国のくら寿司店舗

2014年に堀越耕平先生が週刊少年ジャンプにて連載を開始して以来、コミックスシリーズ世界累計発行部数が1億を突破した圧倒的な人気を誇る漫画『僕のヒーローアカデミア』

くら寿司にて、劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の公開を記念したコラボキャンペーンが実施されます。

期間中「ビッくらポン!」で当たりが出ると「緑谷出久」「爆豪勝己」「麗日お茶子」「飯田天哉」「轟焦凍」「オールマイト」など人気のキャラクターグッズが手に入ります。

さらに税込み2,500円のお会計ごとにオリジナルグッズがプレゼントされるキャンペーンです☆

「ビッくらポン!」くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズ

実施期間:2024年7月19日(金)〜8月31日(土)※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」

「ビッくらポン!」で当たりが出ると、『僕のヒーローアカデミア』の人気キャラクターグッズが手に入ります。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を楽しむことができます

ラバースタンド

種類:全6種

”個性”を発動させる「緑谷出久」や「爆豪勝己」たちが登場する、くら寿司限定描き下ろしデザインの“ラバースタンド”。

躍動感あるキャラクターたちを専用のスタンドに立ててディスプレイすることができます。

缶バッジ

種類:全11種

ヒーローたちはもちろん、敵<ヴィラン>のキャラクターも描かれた缶バッジ。

「イレイザーヘッド」こと「相澤消太」や「ホークス」「死柄木弔」「荼毘」「トガヒミコ」など全11種類が展開されます。

キラキラチャーム

種類:全6種

くら寿司のメニューを楽しむ「麗日お茶子」や「飯田天哉」「轟焦凍」「オールマイト」も登場するキラキラチャーム。

「緑谷出久」や「爆豪勝己」たちが光を反射しキラキラ輝く仕様になっています。

くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

配布人数:合計先着各30万名限定

持ち帰りを含む税込み2,500円のお会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施。

第1弾、第2弾、第3弾の計3回にわたり、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやうちわ、クリアカップがプレゼントされます。

※どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外

第1弾:クリアファイル

実施期間:2024年7月19日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターたちがくら寿司のメニューを楽しむ姿をプリントしたクリアファイル。

「緑谷出久」「爆豪勝己」「轟焦凍&オールマイト」「麗日お茶子&飯田天哉」の4種類が登場します。

第2弾:うちわ

実施期間:2024年8月9日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

8月9日からの第2弾では、クールなアートを使ったうちわをプレゼント。

劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』に新たに登場するキャラクター柄も必見です!

第3弾:クリアカップ

実施期間:2024年8月23日(金)〜無くなり次第終了

第3弾でプレゼントされるクリアカップには、キャラクターたちのかわいいアートを使用。

それぞれのイメージカラーを取り入れた、普段使いしやすいサイズのドリンクウェアです。

グローバル旗艦店 原宿/グローバル旗艦店 なんばパークスサウス「店内装飾」

実施期間:2024年7月19日(金)〜8月31日(土)

キャンペーン期間中、「グローバル旗艦店 原宿」と

「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で店内装飾実施。

キャラクターたちが描かれたイラストでゲストをお出迎えしてくれる、フォトスポットとしても楽しめる空間です。

くら寿司限定の貴重な描き下ろしデザインのグッズが手に入るスペシャル企画。

くら寿司にて2024年7月19日より開催される、劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』コラボキャンペーンの紹介でした☆

