Êì¤ÎÉã¤Ï³¤³°G1¡¦4¾¡ ·ì¤ò°ú¤¯¿ô¾¯¤Ê¤¤¸½ÌòÇÏ¤¬½é¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ê¤ë¤«
¡¡½Â¤¹¤®¤ëÊì¤ÎÉã¤Ë½é¤ÎJRA½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤«¡£·ø¼Â¤ÊÁö¤ê¤òÂ³¤±¤ë¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½ー¥é(²´5¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë)¤¬¡¢È¡´ÛµÇ°(3ºÐ¾å¡¦GIII¡¦¼Ç2000m)¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½ー¥é¤ÏÉã¥¹¥¯¥êー¥ó¥Òー¥íー¡¢Êì¥Þ¥¤¥Í¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¢Êì¤ÎÉã¥à¥¿¥Õ¥¡ー¥¦¥¨¥¯¤Î·ìÅý¡£Êì¤ÏJRA¤Ç4¾¡¡£ÁÄÊì¤Î¥Þ¥¤¥Í¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¤ÏÆ±3¾¡¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÏJRA¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿9Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½ー¥é¤ò´Þ¤á¤Æ3Æ¬¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Êì¤ÎÉã¤Î¥à¥¿¥Õ¥¡ー¥¦¥¨¥¯¤À¡£99Ç¯¤Î±Ñ¥»¥ó¥È¥ì¥¸¥ãー¡¢01Ç¯¤Î¥³¥í¥Íー¥·¥ç¥óC¤Ê¤É¡¢G1¤ò4¾¡¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤Ç¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ôー¥ÉÍ¥Àè¤ÎÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤º¡¢À®¸ù¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Õ¥¡¥ë¥±¤¬´ä¼ê¤Î·Ë¼ùÇÕ¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥¯¥é¥¦¥ó¤¬Ê¼¸Ë¤Î±àÅÄ¥¸¥å¥Ë¥¢C¤òÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢JRA¤Ç¤Ï09Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Õ¥¡¥ë¥±¤Î2Ãå¤¬ºÇ¹âÃå½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½ー¥é¤Ï¥à¥¿¥Õ¥¡ー¥¦¥¨¥¯¤Î·ì¤ò°ú¤¯¿ô¾¯¤Ê¤¤¸½ÌòÇÏ¤À¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï½Å¾Þ¤Ð¤«¤ê¤ò3Àï¤·¤Æ¡¢Ãæ»³¶âÇÕ¤¬0ÉÃ2º¹¤Î3Ãå¡¢Ãæ»³µÇ°¤¬0ÉÃ7º¹¤Î5Ãå¡¢¿·³ãÂç¾ÞÅµ¤¬0ÉÃ8º¹¤Î7Ãå¤ÈÂçÊø¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºò²Æ¤Ë2¾¡¤·¤¿ÍÎ¼Ç¤ËÂØ¤ï¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¡£¤³¤³¤Ç¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êì¤ÎÉã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤È¤Ê¤ëJRA¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¥à¥¿¥Õ¥¡ー¥¦¥¨¥¯¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£