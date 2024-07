ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、花火をモチーフにしたアートが色鮮やかな「チップ&デール」デザイン「プリントのれん」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「チップ&デール」プリントのれん

© Disney

サイズと価格:【約85×150】3,990円(税込)、【約85×180】4,290円(税込)

対応ポール:径2cm以下

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのプリントのれん。

花火をモチーフにしたアートが色鮮やかに表現されています。

楽しそうにはしゃいでいる「チップ」と「デール」の愛くるしい姿にもほっこり☆

© Disney

左右で色や柄を変えているのもインパクトがあっておしゃれ。

アート感覚でそのまま飾ったり、目隠しや間仕切りにも大活躍します。

© Disney

ポリエステル素材でネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗い可能。

また、さらっとした素材感で見た目も涼しげです。

© Disney

上部にはポールを通せるループも付いています。

突っ張り棒などを通せて、気軽に使えるのがうれしいポイントです!

「チップ」と「デール」がインテリアのキュートなアクセントになる、存在感抜群なインテリア雑貨。

花火をモチーフにしたアートが色鮮やかな「プリントのれん」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

