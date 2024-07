ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ゆったりシルエットで快適に着ることができる、ディズニーデザイン「キッズスラブ天竺半袖パジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキー&プルート/ミニーマウス/ドナルドダック/くまのプーさん/チップ&デール/ズートピア」キッズスラブ天竺半袖パジャマ

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各2,790円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140、150

裾:両脇スリット(110で約4cm)

ウエスト:総ゴム、ゴム取替え口有り

後ろ:右ポケット

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクタープリントが印象的な、トップス×総柄ボトムが気分を盛り上げてくれるパジャマ。

トップスは旬のゆったりシルエット、ボトムは総ゴムウエストでラクチンに過ごせます!

身生地には風合いある綿100%のスラブ天竺素材が使用されているので、お子さんも喜ぶ着心地の良さです。

デザインは全部で6種類がラインナップされています。

ミッキー&プルート

© Disney

「ミッキーマウス」と「プルート」デザインのパジャマ。

チェアの上でくつろぐ「ミッキーマウス」に、大きなあくびをしている「プルート」の姿が印象的です☆

グリーンとアイボリーのストライプ柄のボトムスもおしゃれなアクセントになっています。

ミニーマウス(ネイビー)

© Disney

「ミニーマウス」デザインのパジャマ。

ネイビー×ピンクの配色使いがガーリーでかわいさ満点☆

トップスにはリラックスしたポーズの「ミニーマウス」のアート、ボトムスにはミニーモチーフとお花の総柄があしらわれています。

ドナルドダック(マリン)

© Disney

「ドナルドダック」デザインのパジャマ。

ボーダー柄のシャツに赤いバンダナをつけた、マリンテイストな「ドナルドダック」のプリントが目をひきます。

ボトムスには浮き輪や舵、イカリ、ヨットなどのマリンなモチーフもぎっしり☆

チップ&デール(ラベンダー)

© Disney

「チップ&デール」デザインのパジャマ。

くすみがかった色味がかわいく、トップスとボトムスともに木の実を持った「チップ」と「デール」の姿が。

ラベンダー×オレンジのカラーリングも魅力的です。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのパジャマ。

手書き風タッチのアートで大人っぽく着ることができます。

ボトムス一面に「くまのプーさん」とレモンがたくさんプリントされ、爽やかな雰囲気☆

ズートピア

© Disney

『ズートピア』デザインのパジャマ。

トップスには「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」コンビのユニークなプリントが☆

ボトムスにはアイスキャンディやにんじんペンなど、劇中でもお馴染みのモチーフがカラフルに散りばめられています。

それぞれ、生地はサラッとした風合いで着心地も抜群!

汗ばむ夜も快適に眠ることができます。

首元は押さえステッチでよれにくい仕様になっているのもうれしいポイントです。

© Disney

そのほか、ボトムスの後ろにはポケット付きで前後の目印になっています。

アウターライクなデザインを使用した、デイリーに活躍してくれるルームウェア。

ゆったりシルエットで快適に着ることができる「キッズスラブ天竺半袖パジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

