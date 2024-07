『デッドプール＆ウルヴァリン』入場者プレゼント発表 ─ エリア限定のプレミアム特典も

(MCU)『デッドプール&ウルヴァリン』より、各種入場者プレゼントが発表された。俺ちゃんの愛たっぷり!

本作では、2D(字幕、吹替)に加え、4つのプレミアムラージフォーマットでも公開。通常のスクリーンよりも圧倒的に大きな画面で高画質な映像と、高い技術力を誇る音響が掛け合わされ、究極の映像世界を体感できるIMAX。映像にあわせて立体的で奥行のある音響を楽しめるDolby。シーンにあわせて客席が動き、風やミストなど五感を刺激する特殊効果が繰り出される「体感型」シアターシステム4DX。前方のスクリーンに加え、左右の壁にも映像が投影され、視界の限界を超える270°の世界が広がるSCREENX版の『デッドプール&ウルヴァリン』が楽しめる。

これらプレミアムラージフォーマットで鑑賞すると、先着で“俺ちゃん”からのBIG LOVEステッカーをプレゼント。

ほか、日本各地では、さらにプレミアムな入場者プレゼントも。詳細は以下の通りだ。

広島エリア

広島エリアでは、地元で根強く愛されているプロ野球球団・広島東洋カープとのコラボステッカー。赤いスーツがトレードマークのデッドプールが、カープ坊やの代わりに球団ユニフォームを身にまとい、バッドを構えている遊び心溢れる演出となっている。

九州エリア

九州エリアでは、博多のご当地土産としても有名な二◯加煎餅(にわかせんぺい)にインスパイアされた‶デッドプール“と‶ウルヴァリン“のお面をプレゼント。

沖縄エリア

沖縄エリアでは、地元の食堂や家庭で親しまれているお箸・赤&黄うめーしの特別パッケージ版をプレゼント。

ちなみに全国のイオンシネマでは、映画公開を記念し、ホットドッグを “俺ちゃん”と“爪野郎”のスペシャル・ペーパーバッグでお届け。さらに、ホットドッグ ケチャップ&マスタードには、特別パッケージのパキッテ(ケチャップ&マスタード)がついてくる。日本各地をジャックするR指定コンビ“デッドプール”と“ウルヴァリン”がこの夏、日本全国の劇場をジャックし盛り上げちゃうぞ。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日(水)最速公開。

