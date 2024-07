■BTSジミン&ジョングクがクルーザーでのんびり。自然体の姿が満載の『Are You Sure?!』予告

【動画】BTS ジミン&ジョングク『Are You Sure?!』予告 他

8月8日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて独占配信される、BTSのJIMIN(ジミン)とJUNG KOOK(ジョングク)によるトラベルバラエティ『Are You Sure?!』(全8話/初回2話、以降毎週木曜日1話ずつ)の予告映像が公開された。

BTSの最年少メンバーで、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビのJIMINとJUNG KOOKは入隊前に、アメリカ・ニューヨーク、韓国・済州島、そして日本・札幌を訪問。本作では、ふたりがオフモード全開で旅を満喫する姿を堪能することができる。

公開された映像では、波に揺られながらクルーザーの上でふたりが本作のタイトルについて話す場面も。「自由気ままな旅行?」とJIMINがゴロっと横になると、JUNG KOOKは「確かに自由だね。非日常の旅行?」と続ける。JUNG KOOKが旅先のホテルで「こんな旅行初めて」と言ったり、「本当にいいの?」と不安そうに笑うJUNG KOOKの横で、横になってスマホをいじりながら「いいんじゃない?」と答えるJIMIN、そんなJIMINも「これでいいのか!?」と叫ぶほど、本作でふたりが自然体の姿を披露していることが伺える。『Are You Sure?!』というタイトルも、ふたりの会話から生まれたようだ。

また、カヌーを漕いだり、スノーボードで転んだり、ハーレーを笑顔で運転するJUNG KOOKの後ろでJIMINも笑顔になっている姿も収められている。

■JUNG KOOKは『シュチタ』でSUGAに『Are You Sure?!』の裏話も披露

先だってJUNG KOOKは、入隊前に出演した、SUGA(シュガ)がホストを務めるYouTube番組『シュチタ』(EP.21)で本作の裏話も披露。SUGAは、JIMINから「アメリカにJUNG KOOKとお酒を飲みに行ってくる」と告げられたといい、「あれなんだったの?」とJUNG KOOKに問いかける場面も。発表前だったこともあり、“ネタバレ中”というテロップが出るが、「JIMINがアメリカに着てから面白いことがあった(笑)」と思い出して笑ってしまう。話しを聞いたSUGAもニヤニヤと笑っており、“ネタバレ”部分が本作に収録されているのかも気になるところだ。

■ジョングクのドキュメンタリー映画か!?『JUNG KOOK: I AM STILL』を告知

なお、BTSの公式SNSでは、「『JUNG KOOK: I AM STILL』Coming Soon to Cinemas!」のキャプションとロゴ画像が公開。その他の情報は一切記されいないが、同じく『シュチタ』(EP.21)で「ドキュメンタリーを撮影している。「SEVEN」からアルバム『GOLDEN』の制作過程を記録として残したかった」という発言をしていることから、「ドキュメンタリー映画になるのでは?」と予想するファンも少なくないようだ。

BTSは、6月12日にメンバーのJIN(ジン)が除隊。他のメンバーはまだ兵役中ではあるが、ソロアルバムを発表するなど“ロス”を感じさせない活動で、ファンを喜ばせている。そして、『JUNG KOOK: I AM STILL』の続報にも期待が高まっている。

■動画:BTS・SUGA×JUNG KOOK『シュチタ』(EP.21)

番組情報

Disney+(ディズニープラス)『Are You Sure?!』

08/08(木)より独占配信

※全8話/初回2話、以降毎週木曜日1話ずつ

Disney+(ディズニープラス)公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/