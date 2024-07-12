12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数433、値下がり銘柄数113と、値上がりが優勢だった。



個別ではサンワカンパニー<3187>、バンク・オブ・イノベーション<4393>、ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、ジーニー<6562>など7銘柄が年初来高値を更新。ボードルア<4413>、ＧＭＯフィナンシャルゲート<4051>、Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、カバー<5253>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ＷＡＣＵＬ<4173>、エスネットワークス<5867>、アクアライン<6173>など6銘柄が年初来安値を更新。Ａｍａｚｉａ<4424>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、クリーマ<4017>、リックソフト<4429>、アイデミー<5577>は値下がり率上位に売られた。



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