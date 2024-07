セガプライズより、ディズニー&ピクサー作品のキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 ロッツォ 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ふわろんおやすみポーズを紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 ロッツォ 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ふわろんおやすみポーズ

登場時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約30×35×17cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガから登場している、ディズニー&ピクサー作品『トイ・ストーリー』のプライズ。

2024年7月は、目をとろんとさせた、眠そうな表情がかわいい「ロッツォ」のぬいぐるみが、セガオリジナルデザインの”赤いほっぺ”シリーズに登場します!

「ロッツォ」のボディはふわふわの生地でできており、触り心地も抜群。

ボリュームあるサイズ感と、抱きしめると心が癒やされそうなフォルムがポイントです。

今にも眠ってしまいそうな「ロッツォ」を見ていると、一緒におやすみしたくなります☆

ふわふわ生地を使った、おねむな表情の「ロッツォ」が”赤いほっぺ”のぬいぐるみシリーズにラインナップ。

セガプライズのディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 ロッツォ 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ふわろんおやすみポーズは、2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

