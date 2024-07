ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるTVアニメ『SPY×FAMILY』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年7月も、セガプライズからTVアニメ『SPY×FAMILY』のグッズが続々登場!

フォージャー家の娘である「アーニャ・フォージャー」のフィギュア2種とマスコットバッジがラインナップされます☆

TVアニメ「SPY×FAMILY」 きゃらまる マスコットバッジVol.4

投入時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約9×2×7cm

種類:全6種(アーニャ・フォージャー(A、B、C、D、E、F)

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、“きゃらまる”マスコットバッジがラインナップを変更して登場!

Vol.4は、様々な表情の「アーニャ・フォージャー」が展開されます。

裏にピンが付いた、「アーニャ・フォージャー」と一緒におでかけできるグッズです☆

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta(アーニャ・フォージャー)なつやすみ

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約7×16cm

種類:全1種(アーニャ・フォージャー)

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、「なつやすみ」をイメージした浜辺ではしゃぐ「アーニャ・フォージャー」を立体化した“Luminasta(ルミナスタ)”が登場!

浜辺ではしゃぐ姿をイメージし、衣装のしわ感や髪の毛のなびきなどかわいらしさを表現しています☆

クリアの浮き輪造形、浜辺の台座造形にも注目です!

満面の笑みで夏休みを満喫する「アーニャ・フォージャー」

大きな瞳をこちらに向けて、楽しそうな表情とポーズを見せてくれます。

大きな浮き輪を持つ小さな手や、砂浜を踏みしめる足なども丁寧に造形。

夏らしいセーラーカラーのワンピースをはためかせている様子が、愛らしく表現されています☆

「アーニャ・フォージャー」といっしょに、夏気分が楽しめるフィギュアです。

TVアニメ「SPY×FAMILY」 Luminasta (アーニャ・フォージャー)おしゃれコーデVol.1.5

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約7×15cm

種類:全1種(アーニャ・フォージャー)

TVアニメ『SPY×FAMILY』より、様々な衣装を着たおしゃれな「アーニャ・フォージャー」の“Luminasta(ルミナスタ)”フィギュアが表情を変えて再登場!

はつらつとした表情のかわいい姿が立体化されています。

作中カットをもとに、衣装のしわ感や髪の毛のなびきなどを表現。

おしゃれなコーディネートがポイントのフィギュアです。

おしゃれをしておでかけをするのが楽しそうな雰囲気が伝わってきます☆

捲ったコートの袖やカラータイツなど、こなれ感もあるおしゃれな「アーニャ・フォージャー」

台座の質感もリアルで、街を颯爽と歩いている様子が思い浮かびます。

今にも歩き出しそうな、足や手、体の動きを感じさせてくれる仕上がり。

飾っておくだけでお部屋をおしゃれに演出してくれるフィギュアです☆

「アーニャ・フォージャー」のかわいい魅力が満載のマスコットバッジとフィギュア。

2024年7月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アーニャの夏休みフィギュアやマスコット!セガプライズ TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ appeared first on Dtimes.