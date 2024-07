セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ちびーず マスコット」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター ちびーず マスコット」

登場時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全3種(プー、スティッチ、パッチ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガオリジナルの”ちびーず”シリーズに、マスコットサイズのディズニーキャラクターたちが登場。

一緒にお出かけしたくなる、お座りポーズのかわいいマスコットです。

「くまのプーさん」「スティッチ」「パッチ」の3種類がラインナップされています!

くまのプーさん

にっこり笑顔でお座りする「くまのプーさん」

トレードマークの赤い服を着た、丸い体つきもかわいいマスコットです。

小物やミニチュアと一緒に飾りたくなる、約10センチサイズに仕上げられています。

スティッチ

『リロ&スティッチ』に登場する、暴れん坊のエイリアン「スティッチ」

お行儀良く座る姿や、ぱっちりとした瞳もかわいく表現されています。

青い体や大きなお耳も「スティッチ」ならでは☆

パッチ

『101匹わんちゃん』に登場する「パッチ」

片目のブチ模様と左右で色の異なる耳が特徴的な子犬です。

「パッチ」の個性の光る模様も丁寧に再現されています。

ディズニーキャラクターたちのマスコットがセガオリジナルの”ちびーず”シリーズに仲間入り。

セガプライズの「ディズニーキャラクター ちびーず マスコット」は、2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

