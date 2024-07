【「Rushbox」オンラインストア販売開始記念数量限定キャンペーン】期間:7月12日0時~ 規定数量に達し次第終了

moimateは、格闘ゲームをより直感的にプレイするためのレバーレスコントローラー「Rushbox」の公式オンラインストアでの販売開始を記念して2つのキャンペーンを7月12日0時より実施している。なお、キャンペーンは規定数量に達し次第終了する。

「Rushbox」は、親指・掌底・左手小指を含む最大18+6ボタンから好きなレイアウトを設定可能。大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタムすることができる。

数量限定キャンペーンを実施

キャンペーン期間:7月12日(金)0時~ 規定数量に達し次第終了

(1)カスタマイズ・お手入れキット 無料プレゼント!

公式オンラインストアにて「Rushbox」もしくは「Rushbox Lite」を購入すると、カスタマイズ・お手入れキット(2,200円)が無料でもらえる。

(2)「CreatorPad」20%OFF!

新商品のリリースを記念して、公式オンラインストアではクリエイター向け片手デバイス「CreatorPad」が通常価格の20%OFF(割引後価格:29,920円)で販売される。

「Rushbox」について

「Rushbox」は、国内最大級のクラウドファンディングサイトであるCAMPFIREにて3月29日に募集を開始し、約1か月間で想定を遥かに上回る2,000万円超の支援があった。当初、CAMPFIREにて購入した製品は8月発送を予定していたが、「早く手元に欲しい」という要望に応えるため、量産体制を見直した結果、6月末までに全数発送が完了した。また、公式オンラインストアでは、これまで予約販売のみ受け付けていたが、現在は一般販売を開始され、注文から通常数営業日以内に発送される。

特長

最適なボタンレイアウトにカスタマイズ

親指・掌底・左手小指を含む最大18+6ボタンから、プレイスタイルに合わせて最適なボタンレイアウトに変更可能。ホットスワップでスイッチの取り外しも簡単に行なえる。ボタンの割り当ては設定画面から変更でき、大会レギュレーションに沿ったカスタマイズができる。

遅延最小のGP2040-CE搭載のオリジナル基板搭載

2つの独立したコアを持ち、低電力・高性能なRP2040マイクロコントローラチップを搭載した独自基板を開発。1,000Hzの高いポーリングレートで、瞬時のチャージから複雑なモーションの滑らかな実行まで、より正確なボタン入力が可能だ。

ゲーミングに適した最新の薄型Lofree Ghostスイッチを搭載

アクチュエーションポイント1.2mm、総ストローク2.8mmというゲーミングに適した最新の薄型スイッチを搭載した結果、約13mmの薄いボディを実現。

また本体を開けなくても付属の専用工具を使うことでスイッチを取り外せるため、壊れた時にも簡単に自分でボタンを交換できる。

さらに、ストロークを短くしたり、反応速度を上げたりといったカスタマイズも可能となっている。

ちょうどよさを追求したサイズ感の薄型ボディ

大きさは手のひらを置きやすいA4サイズ。重さ約1,080g、厚み約13mmの薄型ボディで、膝置きしてもずれにくい幅広の滑り止めシートも搭載されている。どこに置いてもずれにくいので好きな体勢でプレイでき、省スペースで収納が可能だ。

人体工学を考慮した構造

人体工学を考慮した滑らかなカーブで、手首にフィットするよう設計されている。天板は材質がマットアクリルでサラサラしているため、手汗でもベタベタしにくい構造。

大会を意識したトーナメントモード搭載

トーナメントモードは試合に関係のないボタンをロックする機能。簡単に切り替えて使えるため、大会でも安心して使用できる。

※大会出場の際はレギュレーションを確認の上、レギュレーションに合わせて設定ください。デフォルトではStart、Homeが使えなくなり、反則負けを防ぐことができます。

接続コネクタはType-CとType-A

接続インターフェースは近年主流のUSB Type-C。対応機種はPCとSwitch。Type-Cとは別にUSB Type-Aコネクタを搭載しPS/Xboxパススルー機能にも対応しているため、対応デバイスを使えばPS/Xboxでの使用も可能だ。

グラフィックを挟んで自分だけのRushboxに

天板を外したら、グラフィックシートを挟むことができる。好きなグラフィックをプリントアウトして。お気に入りのステッカーを重ねて自由に楽しめる。

※「Rushbox」のみ着せ替え可能です。「Rushbox Lite」は天板の取り外しができません。

スイッチをカスタマイズしてさらに速く

「Rushbox」はスイッチもカスタマイズしやすく設計されている。内部にOリングを仕込んだり接点を調整することで、押し込み距離や反応速度の変更もできる。静音性も上がるため、夜中にプレイしたい人にも適したカスタマイズとなっている。

※別途カスタマイズ・お手入れキットを用意しています。

製品情報

Rushbox(ラッシュボックス)

販売価格:41,800円

本体サイズ:297×191×17mm

本体重量:約1,080g

Rushbox Lite(ラッシュボックス ライト)

販売価格:29,700円

本体サイズ:297×191×18mm

本体重量:約730g

【仕様】

接続インターフェース:USB Type-C 2.0

キースイッチ:Lofree Ghost

耐久性:5,000万回以上

アクチュエーションポイント:1.2±0.30mm

キーストローク:2.8±0.25mm

保証期間:1年間

対応機種:PCおよびSwitch(PSパススルー機能にも対応)

(C) 2023 moimate Inc. All rights reserved