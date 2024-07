銀座コージーコーナーに、映画『怪盗グルー/ミニオンズ』シリーズで大人気のキャラクター「ミニオン」とその世界観をイメージしたスイーツが登場!

プチケーキアソート「プチガトーコレクション<ミニオン>(9個入)」と「チョコバナナエクレア<ミニオン>」が販売されます☆

銀座コージーコーナー「プチガトーコレクション<ミニオン>(9個入)/チョコバナナエクレア<ミニオン>」

販売期間:2024年7月19日(金)〜8月22日(木)頃

※店頭にて予約受付中

ネット受付:2024年7月14日(日)10:00 〜8月17日(土)

※銀座コージーコーナー公式サイト内「店舗で受け取りネット予約」より申込みください

※生産上限数に達し次第終了

※ネット予約の受け取りは限定店舗でのサービとなります

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

映画「怪盗グルー」や「ミニオンズ」シリーズで人気の「ミニオン」

2024年7月19日からは、「怪盗グルー」シリーズの新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』が公開されます。

映画公開に合わせ、「ミニオン」たちとその世界観をイメージした「プチガトーコレクション<ミニオン>(9個入)」と「チョコバナナエクレア<ミニオン>」が銀座コージーコーナーに登場!

大きなゴーグルの目に黄色い体の「ミニオン」をイメージしたプチケーキや、「ミニオン」たちも大好きなバナナ味のエクレアが限定デザインのパッケージでラインナップされます☆

プチガトーコレクション<ミニオン>(9個入)

価格:3,132円(税込)

詰め合わせ内容:

上段左から【イディス】桃ホイップクリームとチーズ風味ホイップクリームのロールケーキ【マーゴ】オレンジホイップクリームとグラサージュのチョコケーキ【アグネス】マンゴーのムースケーキ中段左から【ティム】チョコホイップクリームのロールケーキ【ハチャメチャ ミニオン】レモンジャム入りホワイトチョコホイップクリームのタルト【フラッフィ】苺とラズベリーのホイップクリームと練乳入りホイップクリームのロールケーキ下段左から【スチュアート】チョコバナナホイップクリームのタルト【グルー】ゴマホイップクリームのロールケーキ【ボブ】チョコバナナホイップクリームのタルト

黄色い軍団「ミニオン」たちと「グルーファミリー」をイメージした9種類のプチケーキ。

ペロッと舌を出す姿にほっこりするテディベアの「ティム」や、ピンク色のたてがみをしたユニコーンのぬいぐるみ「フラッフィ」など、「ミニオン」ファンに人気のキャラクターも取り入れられています。

プチケーキには「ミニオン」たちと「グルーファミリー」をデザインした専用BOXつき。

側面には、各ケーキの特長を解説する特設サイトへの二次元コードが付いています。

特典:ミニオンケーキブック

「プチガトーコレクション<ミニオン>(9個入)」を購入された方に「ミニオンケーキブック」をプレゼント。

「ミニオン」たちの紹介やケーキの特長が掲載された、折りたたんで携帯できるグッズです。

※特設店での配布は実施されません

チョコバナナエクレア<ミニオン>

価格:216円(税込)

ふんわり焼き上げた口どけのよいシュー皮をチョコレートでコーティングしたエクレア。

ほおばると「ミニオン」たちも大好きなバナナのピューレを練りこんだ、口あたりなめらかなバナナカスタードクリームがとろ〜りあふれます。

「ミニオン」たちをプリントした、ハチャメチャ感あふれるパッケージにも注目です☆

大きなゴーグルの目に黄色い体の「ミニオン」をイメージしたプチケーキや、「ミニオン」たちも大好きなバナナ味のエクレアが登場。

全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店にて2024年7月19日より販売が開始される「プチガトーコレクション<ミニオン>(9個入)」と「チョコバナナエクレア<ミニオン>」の紹介でした☆

※品切れの場合があります

※店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

