“大使館監修”ブラジルを代表する伝統料理！松原食品「フェイジョアーダ」

松原食品は、「おうちで旅する世界の絶品グルメ」シリーズ第12弾としてブラジル大使館監修「フェイジョアーダ」を全国のスーパーマーケット、通販サイトなどにて2024年7月25日より発売します。

松原食品「フェイジョアーダ」

■価格 :918円(税込)

■内容量 :200g

■販売先 :全国のスーパーマーケット、通販サイト など

通販サイト:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/soupshop/

■召し上がり方:熱湯もしくは電子レンジにて温めてください。

【フェイジョアーダとは】

「フェイジョアーダ」はフェイジョン・プレット(黒インゲン豆)と牛や豚の干し肉、燻製ソーセージなどをじっくり煮込んだ、ブラジルを代表する料理の一つです。

19世紀には、宮廷や都会のエリートが通うレストランで出されていたとも記録されています。

各地域の産物や気候に応じて進化し、現在ではブラジル中の家庭で食べられています。

ライスにかけてお召し上がりください。

千切りにして炒めたケールや、お口直しのオレンジを添えるとより一層楽しめます。

【おうちで旅する世界の絶品グルメ】

松原食品は食を通じて皆様の心と身体を温め、世界と家庭をつなぐ架け橋を目指します。

ジョージア料理シュクメルリ、ジョージア料理ハルチョー、セルビア料理ムチュカリッツァ、セルビア パプリカシュ、サンコーチョ・ドミニカーノ、アンゴラ ムアンバ、イスラエル シャクシュカ、ポルトガル料理ソパ・デ・バカリャウ、チェコ料理チェスネチュカ、スロベニア料理ヨタ、フィンランド料理ロヒケイットなど日本でまだ馴染みのない料理を大使館の協力を得て本格感を追求しながらシリーズ展開しています。

