いま、米ボストンの地下鉄にかわいらしい電車が走っています。電車の先頭部分にクリクリとした目が描かれ、まるで『きかんしゃトーマス』のよう。なぜこんな電車が登場したのでしょうか?

↑思わず笑ってしまう(画像提供/NEWS CENTER Maine/YouTube)

黒い車体の先端車両に、マンガのキャラクターのような可愛らしい目が描かれています。二つの瞳が付いただけで、変哲のない車体が親しげな雰囲気に変身。機関車がアニメのキャラクターのようになりました。

こんな車両ができたのは、電車好きのある小さな団体が、ボストンの地下鉄の運営を行うマサチューセッツ湾交通局に対して、車体に目を描くリクエストをしたから。同局のゼネラルマネージャーは、そのリクエストを見た際「笑ってしまった」と明かしています。でも「楽しさのために、こんなことができると思った」と、そのリクエストに応えることにしたそうです。

ただし、この目が描かれているのはすべての車両ではなく、わずか5両の車両のみ。レアな存在だからこそよけいに、電車に乗るときに目玉付きの電車を思わず探してしまう楽しみが生まれているようです。

もしボストンで地下鉄に乗ることがあったら、このかわいい電車が走っていないか、チェックしてみてください。

【主な参考記事】

khon2. Some Boston subway trains are now sporting googly eyesS July 1 2024