2024年も夏だけの限定メニューが、モスバーガーに続々登場。

暑い夏にピッタリのスパイシーなメニューやドリンク、夏の人気ハンバーガーを紹介します☆

モスバーガー「2024夏限定メニュー」

販売期間:2024年7月17日(水)〜

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーに人気の夏限定メニューが、2024年も登場。

辛さの中に旨みも感じる「ホット スパイスモスチキン」や真っ白なビジュアルが目を引く「白いモスバーガー」、夏にピッタリの「ティーサングリア」に、3年ぶりとなる「獺祭」とのコラボドリンクも期間限定で販売されます☆

また、これまで「スパイシー」シリーズでのみ追加トッピングを提供していたハラペーニョ(青唐辛子)も、「カップハラペーニョ」として定番のサイドメニューに新登場。

さらに、定番の「チリディップソース」も、増量してリニューアルし、ハンバーガーやポテトなどのアレンジが楽しめます!

白いモスバーガー 〜クアトロチーズ〜

販売期間:2024年7月17日(水)〜2024年9月中旬

価格:単品 520円(税込)

※ソースには4種のチーズ(クリームチーズ、モッツァレラ、ホワイトチェダー、ゴーダ)を配合

※チーズは工場で加熱加工をしています

看板メニューの「モスバーガー」をアレンジし、こだわりのチーズソースをふんだんにかけ、真っ白なビジュアルが目を引く「白いモスバーガー」

2022年に初めて販売して以降、累計700万食以上を売り上げる夏の人気メニューです!

ソースは4種のチーズ(クリーム・モッツァレラ・ホワイトチェダー・ゴーダ)に、カマンベールパウダーとペコリーノパウダーを加えて、濃厚なチーズ感を引き出しています。

今回はクリーミーなモッツァレラチーズを使用して、より酸味を抑え、乳感を感じられるように仕上げているのもポイント。

また、上からかけるだけだったチーズソースをパティの下にも入れ、チーズソースを2023年と比べて約4割増量しています☆

すべてのチーズ好きに贈る「白くて白い、白いモス」です!

ホット スパイスモスチキン

販売期間:2024年7月17日(水)〜2024年9月中旬

価格:

ホット スパイスモスチキン 単品 350円(税込)

ホット スパイスモスチキンパック(5本入り)1,650円(税込)

コリアンダーや花椒など数種類のスパイスを効かせ、辛口に仕上げた「ホット スパイスモスチキン」は、累計420万本を販売している夏の定番メニュー。

2021年に初めて販売して以来、毎年好評を博していることから、2024年も4年連続で期間限定販売が決定しました☆

米粉入りの衣を使用し、サックリとした食感を楽しめる「ホット スパイスモスチキン」は、数種類のスパイスを使ったオリジナルのスパイスオイルをかけて辛口に仕上げられています。

オイルには、チポトレ・花椒・コリアンダー・ガーリック・ジンジャーなどの粉末を使用。

使用している鶏むね肉は、和風特製醤油だれに漬け込んで、ジューシーな味わいに!

食べた瞬間、刺激的な辛味とスパイスの香りが口いっぱいに広がり、夏の食欲を加速させます。

また、5本入りの「ホット スパイスモスチキンパック」は、100円お得に購入できるお得なパックです☆

カップハラペーニョ

販売期間:2024年7月17日(水)〜 ※通年販売

価格:100円(税込)

モスバーガーの「スパイシー」シリーズでのみ、追加トッピングできていたハラペーニョ(青唐辛子)が、サイドメニューに新登場。

ハラペーニョを倍量まで増やせる追加トッピングを、他のバーバー商品にも使いたいという要望に応え、2024年7月17日より「カップハラペーニョ」が発売されます☆

バーガー類に辛さをちょい足ししたいときにピッタリなサイドメニューです。

チリディップソース

販売期間:2024年7月17日(水)〜 ※通年販売

価格:100円(税込)

「カップハラペーニョ」の登場に合せて、定番メニューの「チリディップソース」も増量してリニューアルされます。

バーガー類にちょい足しして刺激をプラスしても良し、ポテトやナゲットをディップしても良し、使い方は自由。

トマト風味と辛みを引き立てたソースで、いろいろなアレンジを楽しめます!

ティーサングリア<ノンアルコール>

販売期間:2024年7月17日(水)〜9月中旬

価格:560円(税込)

※カットオレンジ入り

※Lサイズのプラカップで提供

※セット対象外

2023年に初めて販売され、果物がたっぷり入った豪華な見た目と爽やかな味わいから、大人気だった「ティーサングリア」

ワイン世界三大生産国といわれる、フランス産の赤ワインを使用したオリジナルベースを、モスバーガー定番メニューとして人気のアイスティーで割った、モクテル(ノンアルコールカクテル)です。

赤ワインは、液体を減圧し沸点を下げ、アルコールだけ蒸発させる減圧濃縮を施してノンアルコールに仕上げられています☆

また、サングリアの聖地と言われるスペイン産のモモやチリ産のブドウの果汁を使用し、フルーティーな香りを出した本格的な味わいです。

さらに、生のオレンジを豪快に加えて、爽やかさをアップ。

ノンアルコールのため時間帯を問わず、幅広い年代が楽しめる、夏にピッタリのドリンクです。

まぜるシェイク 新生獺祭<ノンアルコール>

販売期間:2024年7月17日(水)〜 ※数量限定(なくなり次第終了)

価格:Sサイズ420円(税込)、Mサイズ500円(税込)

※単品販売のみで、各セットメニューには対応していません

※米麹甘酒(ノンアルコール)を使用(お酒ではありません)

2020年に発売された、初のコラボドリンク「まぜるシェイク -DASSAI-」が人気を博し、2021年には復活販売した、旭酒造の「獺祭」とのコラボレーション。

3年ぶりとなる今回のコラボでは、純米大吟醸「新生獺祭」の米麹甘酒「新生甘酒」を使用した「まぜるシェイク 新生獺祭<ノンアルコール>」が登場します!

すっきりとした甘さの「新生甘酒」をベースに作ったオリジナルソースと「モスシェイク バニラ」を合わせた「まぜるシェイク 新生獺祭<ノンアルコール>」は、風味豊かで贅沢な味わい。

「新生獺祭」の香り高さや、米麹の繊細な甘みが感じられ、ソースの隠し味に「パタゴニアソルト」という天日湖塩を入れて味を引き締めています☆

ソースを上からかけることで「獺祭甘酒」の芳醇な香りを楽しめるほか、、アルコール分0.00%のノンアルコールもこだわりのポイント。

「新生獺祭」の外箱デザインを踏襲した、スリーブをつけて提供されます。

このデザインは、2022年の「新生獺祭」パッケージリニューアル時に採用されたもので、山本寛斎事務所によるもの。

365日で日照時間が一番長い、「夏至」に昇る旭から色を抽出した“赤”が基調となっており、「獺祭」のコラボシェイクとして初めて夏に販売される今回のメニューにもぴったりです!

人気の夏限定メニューが、2024年もモスバーガーに登場。

モスバーガーの「2024夏限定メニュー」は、2024年7月17日より期間限定販売です!

