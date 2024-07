かっぱ寿司の店内に設置されている「カッパのカプセルトイ」に、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』とのコラボグッズが登場。

おこさまセットにはもれなく付いてくるコインで「カッパのカプセルトイ」に挑戦できます

「カッパのカプセルトイ」にはかっぱ寿司とのコラボ限定で描き下ろされたデザインのグッズ全5種がラインナップ☆

かっぱ寿司 カプセルトイ「クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記コレクション」

期間:2024年7月18日(木)〜なくなり次第終了

実施店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

種類:全5種類(飛び出す!カプセルシューター、ぐらぐらバランスゲーム、ゆらゆらしんちゃんチャーム、ぷくぷくおなまえチャーム(2種))

※種類は選べません

カプセルトイ専用コイン:単体・165円(税込)または、おこさまセットを注文すると1枚ついてきます

かっぱ寿司店内に設置されている「かっぱのカプセルトイ」に、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』とのコラボレーショングッズが登場。

2024年7月18日より、かっぱ寿司だけの限定描き下ろしイラストを使った「クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記コレクション」が投入されます☆

2024年8月9日より公開される『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』とコラボした「カッパのカプセルトイ」は、全部で5種類。

「飛び出す!カプセルシューター」は、発射パーツをカプセルにセットして、的を狙うおもちゃです。

発射パーツには、小さな恐竜“ナナ”になったしんちゃんが描かれており、的に当てて遊びます!

「ぐらぐらバランスゲーム」は、ぐらぐらする台に、カスカベ防衛隊が描かれたコマを落ちないように乗せるおもちゃ。

「ゆらゆらしんちゃんチャーム」は、恐竜になったしんちゃんが、チャームの真ん中でゆらゆら動く様子を楽しめます。

バッグやポーチなどにつけられ、お名前も書ける、ぷくぷく触感の「ぷくぷくおなまえチャーム」は2種類登場。

“しんちゃん&シロ”と“カスカベ防衛隊”が描かれたデザインです☆

また、かっぱ寿司のおこさまセットを注文すると、カプセルトイを回せる「カプセルトイ専用コイン」が1枚付いてきます。

対象メニューは「おこさまにぎりセット(税込495円)」

「おこさまカレーセット(税込495円)」

「おこさまプレート(税込297円)」

「おこさまポテトプレート(税込297円)」

「おこさま寿司とドリンク M(税込407円)」

「おこさま寿司とドリンク M」のセットドリンクは「コーラ」「メロンジュース」「カルピス」「ジンジャーエール」から選べます。(ドリンクの種類は店舗により異なります)

カプセルトイ専用コインは、コイン単体でも販売しているので、くり返し挑戦可能です!

映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024

原作:臼井儀人(らくだ社)/『まんがクレヨンしんちゃん.com』連載中/テレビ朝日系列で放送中

監督:佐々木忍

脚本:モラル

声の出演:小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、真柴摩利

ゲスト声優:北村匠海、オズワルド

主題歌:My Hair is Bad 「思い出をかけぬけて」

現代に恐竜をよみがえらせた一大テーマパーク“ディノズアイランド”が東京にオープン!

子どもも大人も恐竜にムチュ〜!

世はまさに恐竜フィーバー!!

しんのすけたちはその頃、シロが出会った小さな恐竜“ナナ”と、特別な夏を過ごしていました。

「シロともこうやって、家族になっていったんだなぁ…」と、新たな絆も生まれる野原一家。

そんなナナを巡って、アンビリ〜バボ〜な争奪戦がスタート!

ディノズアイランドをオープンさせたバブル・オドロキ―は、あの手この手でナナの居場所を探す。「ある秘密」がバレる前に…。

しんのすけは、ナナの秘密を知るビリーと出会い、一緒に行動することに。

しかし!!そんな中、トラブルが起きて恐竜たちが大脱走!東京で!カスカベで!大暴れ!

ビルを破壊し、車をなぎ倒して、しんのすけとシロに迫り来る大ピンチ!

ローンがまだ32年残る野原家も、恐竜に踏みつぶされ、ひろしは男泣き。

ひと夏を一緒に過ごした、ナナの秘密とは?

しんのすけとシロ、カスカベ防衛隊が、ナナを守るために東京・渋谷で大奮闘!

超巨大恐竜に立ち向かった先に、笑いと涙が止まらないクライマックスが待ち受けます!

『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』とコラボした、かっぱ寿司だけの描き下ろしグッズ。

かっぱ寿司のカプセルトイ「クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記コレクション」は、2024年7月18日よりかっぱ寿司全店に登場です!

