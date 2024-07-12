Ž¢F¥é¥óÂçÂ´¤âÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ£ÀìÌç²È¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ë"É¹²Ï´üÂÐºö"¤Ë¶â¤¬Î®¤ì¤ëÆæ
¢£½¢¿¦¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÀµ¼Ò°÷²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤À
½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë½¢¿¦¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈóÀµµ¬½¢Ï«¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÈÃËÀ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢Á´¤¯Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾À¤Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£Á°²ó¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤ò¡¢Ï«Æ¯ÎÏÄ´ºº¤ò´ð¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢½ù¡¹¤ËÀµ¼Ò°÷²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
ºÇ½é¤Ë¡¢½¢¿¦É¹²Ï´ü¤È¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢Â´¶È»þÅÀ¤ÇÌµ¶È¡Ê¿ÊÏ©Ì¤Äê¡¦°ì»þÅª¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¿Í¿ô¤È¡¢¤½¤ÎÂ´¶ÈÀ¸Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
2000Ç¯¡Á2003Ç¯¤Î´Ö¡¢Ìµ¶È¼Ô³ä¹ç¤Ï25¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬Ìµ¶È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Ä¶É¹²Ï´ü¤Î¿·Â´½¢¿¦¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤¬½½Ê¬¤ËÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼ÂÂÖ°Ê¾å¤Ë·öÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ù¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Àµ¼Ò°÷¤Ç½¢¿¦¤Ç¤¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤
¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â¡¢Àµ¼Ò°÷½¢¿¦¤Ç¤¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢Ìµ¶È¼Ô¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£Ä¶É¹²Ï´ü¤Î½¢¿¦¿ô¤Ï30Ëü¿Í¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµ¶È¼Ô¤ÎÇÜ°Ê¾å¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢Ã¯¤âÈà¤â¤¬½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Î´Ö°ã¤¤¤À¡£
É¹²Ï´üÁ°¤Î¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Ï½¢¿¦¿ô¤¬³Î¤«¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ØÇ¯Åö¤¿¤ê¤Î½¢¿¦¿ô¤Ï35Ëü¿Í¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¶É¹²Ï´ü¤È¤Îº¹¤Ï5Ëü¿Í¼å¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤Îº¹¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÉ¹²Ï´ü¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ
¤¿¤À¡¢¡Ö¿Í¿ôÅª¤ËÂçº¹¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ãæ¿È¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢É¹²Ï´ü¤ÏÌ¾¤âÃÎ¤ì¤ÌÃæ¾®¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸ÛÍÑÆ°¸þÄ´ºº¤ò´ð¤Ë¡¢ÂçÂ´¤Ç½¾¶È°÷1000¿Í°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë¡¢¿·µ¬Æþ¿¦¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢20ÂåÁ°È¾¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à·ÀÌó¼Ò°÷¼Â¿ô¤ÏÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¾¯¿ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤òÀµ¼Ò°÷¤È¹Í¤¨¤ÆÁê°ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¿ÞÉ½3¤«¤é¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢Âç¼ê¤Ø¤ÎÂçÂ´¿·µ¬Æþ¿¦¿ô¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢14Ëü5600¿Í¤Ë¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤½¤Î¿ô¤ÏµÞ¸º¤·¡¢2000Ç¯¤Ë8Ëü7100¿Í¤Ç¥Ü¥È¥à¤È¤Ê¤ë¡£°Ê¸å¡¢10Ëü¿ÍÁ°¸å¤ÇÄ¶É¹²Ï´ü¤ÏÄìÇç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢Ä¶É¹²Ï´ü¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤¬¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸º¾¯Éý¤ÏÆÃ°ÛÅª¤ËºÎÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î3¡Á4³ä¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£Ä¶É¹²Ï´ü¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤Î½¢¿¦Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¥Ô¡¼¥¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢Áí½¢¿¦¿Í¿ô¤Ç15¡ó¼å¤Îº¹¡¢Âç¼ê¤Ø¤Î½¢¿¦¿ô¤Ç¤â£³¡Á4³ä¤Î°ã¤¤¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢½¢¿¦¿Í¿ô¤Ç£²¡Á3Ëü¿Í¡¢Âç¼ê½¢¿¦¿ô¤Ç¤Ï£±¡Á2Ëü¿Í¤Îº¹¤ËÎ±¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£À¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÌ¾¤âÃÎ¤ì¤Ì´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Ìµ¶È¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÀäË¾Åª¡×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢Á´¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢e¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ë¤â¤¢¤¿¤ë¡£º£¤ò»þ¤á¤¯¡¢¥ä¥Õ¡¼¤ä³ÚÅ·¡¢DeNa¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¡¢21À¤µª¤Î¾¡¤ÁÁÈ´ë¶È¤¬Âç¸ý¤ÎºÎÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤½¤³¤Ç½ÅÀÊ¤ËºÂ¤ëÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÏÂ¿¤¤¡£¹¥¶·´ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»³¤Î¤â¤Î¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤¦¤·¤¿¿·¿ÊÃæ·ø´ë¶È¤Ï¡¢¤¨¤Æ¤·¤Æ¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Ëü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¤È¸À¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£·Êµ¤¤¬°¤¤¤È¡Ö½¢¿¦Àè¤¬1¥é¥ó¥¯²¼¤¬¤ë¡×ÄøÅÙ¤Î°ã¤¤
Åö»þ»ä¤Ï¡¢¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ë²è¿¦¤ÈÊÔ½¸¿¦¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î½¢¿¦¤Î¼ÂÁê¤ò¡¢¼èºà¤ä´ë¶È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢º£¤âÀÎ¤â¡¢½¢¿¦¤Ï³ÆÂç³Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áê±þ¤ÊÆþ¼ÒÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç³Ø¤Î²áµî¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ì¤ÐÍÆ°×¤Ë¤½¤ì¤Ï»¡¤·¤¬¤Ä¤¯¡£
Ê¿»þ¤Ê¤é¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¿È¤Î¾æ¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤À¤È¡¢1¥é¥ó¥¯¾å¤Î´ë¶È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£µÕ¤Ë·Êµ¤¤¬°¤¤¤È¡¢1¥é¥ó¥¯²¼¤¬¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¾å²¼1¥é¥ó¥¯¡×ÄøÅÙ¤ÎÊÑÆ°¤¬·Êµ¤¤Ë¤è¤êµ¯¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áá·ÄµìÄëÂç¤Ê¤É¤ÎS¥é¥ó¥¯¹»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï»þ¤Ê¤é¥¨¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÄ¶Âç¼ê´ë¶È¤ËÂ¿¿ô¤¬½¢¿¦¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉÔ¶·´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âç¼ê¤ÏÂç¼ê¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤ä¡¢BtoB¤ÎÃÏÌ£¤Ê´ë¶È¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄøÅÙ¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤Î¤À¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢S¥é¥ó¥¯Âç³Ø½Ð¿È¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬Ì¾¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤Ç¤âS¥é¥ó¥¯Âç³Ø½Ð¿È¼Ô¤¬¾¯¿ô¤Ê¤¬¤éÌ¾¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¢£E¡¦F¥é¥ó¥¯Âç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤âÀµ¼Ò°÷²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿
Ä¶É¹²Ï´ü¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ç¡¢½¢¿¦Àè¤¬1¥é¥ó¥¯²¼¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ï¢º¿¤¬µ¯¤¤¿¡£
S¥é¥ó¥¯Âç³Ø¤Ê¤é¡¢A¥é¥ó¥¯Âç³ØÊÂ¤Î½¢¿¦Àè¤Ø¡¢A¥é¥ó¥¯Âç³Ø¤Ï¡¢B¥é¥ó¥¯Âç³ØÊÂ¤Î½¢¿¦Àè¡¢B¥é¥ó¥¯Âç³Ø¤ÏC¥é¥ó¥¯Âç³ØÊÂ¤Î¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑÆ°¤¬µ¯¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢E¥é¥ó¥¯¡¦F¥é¥ó¥¯Âç³Ø¤À¤È¿¦¤Ë¤¢¤Ö¤ì¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¶ÌÆÍ¤Ï¢º¿¤¬¡ÖÄ¶É¹²Ï´ü¡×¤Î½¢¿¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ê¤Î¤À¡£
¸µ¡¹¡¢E¥é¥ó¥¯¡¦F¥é¥ó¥¯Âç³Ø¤À¤ÈÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê½¢¿¦¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ËÆþ¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤À¤È¡¢ºÎÍÑ¤Ï¿·Â´¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬Äã¤¯¡¢¿·Â´Êç½¸¤À¤±¤Ç¤ÏÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¿·Â´ºÎÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¡¢±ï¸Î¼Ô¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢Â´¸åÌµ¶È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¡¢±þÊç¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÎÍÑ¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£
É¹²Ï´ü¤ËE¥é¥ó¥¯¡¦F¥é¥ó¥¯Âç³ØÂ´¤Ç¿¦¤Ë¤¢¤Ö¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Â´¸å¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë´Ë¤ä¤«¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀµ¼Ò°÷²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¿ÞÉ½4¤Ï¡¢½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤«¤éºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
2000Ç¯¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤¬¡¢½é¿¦¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸½ºßÌµ¶È¡¢¸½ºßÍ¶È¤È2¤Ä¤ÎÉ½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ç·×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀµ¼Ò°÷²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¢£Â´¶È¸å1¡Á3Ç¯¤Ç¤ÎÀµ¼Ò°÷²½¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤
Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬¡¢Â´¶È¸å1¡Á3Ç¯4Ëü9000¿Í¡¢Â´¶È¸å3¡Á5Ç¯1Ëü4100¿Í¡¢5¡Á10Ç¯1Ëü6800¿Í¡¢10Ç¯°Ê¾å1Ëü2000¿Í¡£¹ç·×¤Ç9Ëü1900¿Í¤¬Â´¶È¸å1Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É½Ãæ1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÀµ¼Ò°÷²½¤¬30Ëü4500¿Í¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿·Â´»þ¤ÏÌµ¶È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å1Ç¯°ÊÆâ¤ËÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿ô¤â²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¿·Â´Ìµ¶È¼Ô¤Î10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Àµ¼Ò°÷²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â½÷À¤ÏÂç¤¤¤ËÉÔÍø¤Ç¡¢Àµ¼Ò°÷²½¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤ÎÈ¾¿ôÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀµ¼Ò°÷²½¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬µ¯¤¡¢·ë²Ì¡¢30Âå¸åÈ¾»þÅÀ¤ÇÃËÀ¤ÎÀµ¼Ò°÷ÈæÎ¨¤¬9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë»ê¤ë¡£½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢½Ð»º¤ä·ëº§Âà¿¦¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÅÙ²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤ËÌá¤ì¤º¡¢ÈóÀµµ¬½¢Ï«¤¬Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¡¢É¹²Ï´ü¤È¤Ï²¿¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡ÖÈóÀµµ¬²½¡×¤À¡£
³Î¤«¤Ë¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÇÈá»´¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤ä°ú¤¤³¤â¤ê¼Ô¤Ïº£¤Ç¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤â¤¢¤Þ¤Í¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡Ö½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£É¹²Ï´ü¤À¤±¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¤º¡¢¹¤¯¡¢µß¤¤¤Î¼ê¤ò¿¤Ù¤ë¤³¤È¤³¤½½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
¢£É¹²Ï´üÂÐºö¤Ï½¸ÃæÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿
¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤Îµ»ö¤òÃµ¤¹¤È¡¢ÍÌ¾¤Ê¼±¼Ô¤äÉ¹²Ï´ü¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¸ÀÏÀ¿Í¤«¤é¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÐºö¤ÏÃÙ¤¯¾®¤µ¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¿ô¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂç±³¤À¡£¿ÞÉ½5¤ÎÄÌ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï2000Ç¯Á°¸å¤«¤éÁá¡¹¤ËÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤ËÂÐºö¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¿¡£
É½Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ö¥«¥Õ¥§¤ä¥µ¥Ý¥¹¥Æ¤Ê¤É¤Î¾ïÀß·¿»Ù±ç½ê¤Î¤Û¤«¡¢»î¹Ô¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡¢Job¥«¡¼¥É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëºÎÍÑ½õÀ®À©ÅÙ¤â³È½¼¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤êÄÌ¾ï¤Ç¤âÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¿·Â´Ìµ¶È¼Ô¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼«Á³µÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î¸¼ÅÄÍº»Ë¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï10¡Á15Ç¯¤Û¤É¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯ºö¡¦À©ÅÙ¤¬½¸Ãæ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎµÛ¼ý¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼¨¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
Á°²ó¼¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä¶É¹²Ï´üÂçÂ´ÁÈ¤ÎÃËÀÈóÀµµ¬½¢Ï«¿ô¤Ï¡¢¿Í¿ô¤Ç¤âÈæÎ¨¤Ç¤â¡¢Á°¸å¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸ÛÍÑ¤ÎÁÇ¿Í½¸ÃÄ¤ÎÌÑ¸À
2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢É¹²Ï´üÌäÂê¤Î¿¿Áê¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¤¢¤¿¤«¤â¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¡¢½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¿Í¤âÌµÌ¾¤ÎÃæ¾®¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¿·Â´»þÅÀ¤ÇÈóÀµµ¬¤À¤È¤½¤Î¸å¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ß¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÉ¹²Ï´üÀ¤ÂåÁü¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤«¤±Î¥¤ì¤¿µõÁü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÉ¹²Ï´ü¡×¤ÏÀ¯ÉÜ¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¶â¤¬Î®¤ì¤ë¡£°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÉÔÀ°¹ç¤òÃ¯¤â»ØÅ¦¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡Ö3Æü¡¢À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç¡ÊÃæÎ¬¡ËÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î1994Ç¯¤È2019Ç¯¤òÈæ¤Ù¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü¡×À¤Âå¤ò´Þ¤à35ºÐ¤«¤é44ºÐ¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï104Ëü±ß¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢45ºÐ¤«¤é54ºÐ¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï184Ëü±ß¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡ËÊñ³çÅª¤Ê»Üºö¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦ÌîÅÄÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê2022Ç¯3·î3ÆüNHKÀ¯¼£¥Þ¥¬¥¸¥ó¤è¤ê¡Ë
2019Ç¯»þÅÀ¤Ç45¡Á54ºÐ¤Î¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô¤¬¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î³ØÂ´¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬184Ëü±ß¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉ¹²Ï´ü¡×¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Ê¤É¤Ï¡¢·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤È¤¤¤¦¡Ö¸ÛÍÑ¤ÎÁÇ¿Í½¸ÃÄ¡×¤Î¤Þ¤µ¤ËÌÑ¸À¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤Î´Ö¤ÎÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤Î¸º¾¯¤Ï¡·Ê¶·¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥À¥¦¥ó¡Ê¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤¬°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¹â¾ÞÍ¿¤À¤Ã¤¿¡Ë¡¢➁Åö»þ55ºÐÄêÇ¯¤Î´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¸å2²ó¤Î¸ÛÍÑ±äÄ¹¡Ê1994Ç¯60ºÐµÁÌ³²½¡¦2013Ç¯65ºÐµÁÌ³²½¡Ë¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÛÍÑ¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ô¡¼¥¯Ç¯¼ý¤ÎÊ¿½à²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡¢£Ã¦Ç¯¸ùµë¤ò´ü¤·¤¿¥ß¥É¥ëÇ¯Âå¤ÎµëÍ¿À©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Î¥º§¤äÌ¤º§¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀ¤ÂÓ¹½À®°÷¤Î¸º¾¯¤ÈÀ¤ÂÓ¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢¥¼«±Ä¶È¤Î¿êÂà¤Ç²ñ¼Ò°÷¿ô¤¬Áý²Ã¤·ÄãÇ¯¼ýÁØ¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î»öÎã¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¼Ò²ñ¾õ¶·¤òåÌÌ©¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯ÅØÎÏ¤ò¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¡ÖÉ¹²Ï´ü¡×¤ÇÊÒ¤Å¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÂÎ°Ê¾å¤ËÉ¹²Ï´üÈï³²¤¬¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÉý¤òÍø¤«¤·¡¢¤³¤³¤ËÀ¯ºö»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢ºÜ¤ÎËÁÆ¬¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê3Ç¯´Ö¤Î½¸Ãæ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢Åö»þ¿³µÄ°÷¤À¤Ã¤¿»ä¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ê¤É²¿¤ÎÂ¤·¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢1000²¯±ßÃ±°Ì¤ÎÍ½»»¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÌµÂÌ¶â¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë»ä¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä¥µ¥Ý¥¹¥Æ¿¦°÷¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ³§¡¢·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¸þ¤±¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢É¹²Ï´ü¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
----------
³¤Ï·¸¶ »ÌÀ¸¡Ê¤¨¤Ó¤Ï¤é¡¦¤Ä¤°¤ª¡Ë
¸ÛÍÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¸½¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ËÆþ¼Ò¡£¹¹ðÀ©ºî¡¢¿·µ¬»ö¶È´ë²è¡¢¿Í»öÀ©ÅÙÀß·×¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¤Ø½Ð¸þ¡¢¡ÖWorks¡×ÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢·Ð±Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏÀ¤Ê¤É¡£2008Ç¯¤Ë¡¢HR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥â¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¼Ò¥Õ¥§¥í¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¿Í»ö¡¦·Ð±Ä»ï¡ÖHRmics¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£½µ´©¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÌ¡²è¡¢¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Î¡È¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¾¿¦ÂåÍý¿Í¡¢³¤Ï·Âô¹¯À¸¡É¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¸ÜÌä¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸ÛÍÑ¤Î¾ï¼±¡ÖËÜÅö¤Ë¸«¤¨¤ë¥¦¥½¡×¡Ù¡¢¡ØÌÌÀÜ¤Î10Ê¬Á°¡¢1ÆüÁ°¡¢1½µ´ÖÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø³ØÎò¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·Ú¤µ¡Ù¡Ø²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¯¥Ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¼ã¼Ô¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×ÏÀ¤Î¥¦¥½¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸ÛÍÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ³¤Ï·¸¶ »ÌÀ¸¡Ë