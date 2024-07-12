7月14日に函館競馬場で行われる、第60回農林水産省賞典函館記念(3歳上・GIII・芝2000m)の枠順が12日確定した。

前走・巴賞を逃げ切ったホウオウビスケッツ(牡4、美浦・奥村武厩舎)は6枠12番、距離短縮のここへ臨むサヴォーナ(牡4、栗東・中竹和也厩舎)は1枠1番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 サヴォーナ(牡4、池添謙一・中竹和也)

1-2 オニャンコポン(牡5、菱田裕二・小島茂之)

2-3 エンパイアウエスト(牝5、横山武史・黒岩陽一)

2-4 グランディア(セ5、三浦皇成・中内田充正)

3-5 サンストックトン(牡5、藤岡佑介・鹿戸雄一)

3-6 リカンカブール(牡5、津村明秀・田中克典)

4-7 エミュー(牝4、鮫島克駿・和田正一郎)

4-8 プラチナトレジャー(牡6、永野猛蔵・国枝栄)

5-9 アウスヴァール(セ6、古川吉洋・昆貢)

5-10 トップナイフ(牡4、横山和生・昆貢)

6-11 アケルナルスター(牡5、黛弘人・清水英克)

6-12 ホウオウビスケッツ(牡4、岩田康誠・奥村武)

7-13 デビットバローズ(牡5、武豊・上村洋行)

7-14 ハヤヤッコ(牡8、浜中俊・国枝栄)

8-15 チャックネイト(セ6、佐々木大輔・堀宣行)

8-16 マイネルクリソーラ(牡5、丹内祐次・手塚貴久)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。