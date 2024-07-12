È¬ÌÚÍ¦À¬¡ßÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¿·µì¡ÈÆî¤¯¤ó¡ÉÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡¡¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¼ç±é¡¦ÈÓ¾Â°¦¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë½é²ó³ÈÂçSP¤òÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¤ÈÉðÅÄ¿¿¼£¤Î¿·µì¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤¬ÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú½é²ó¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û´Å¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ½Õ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡È¤Á¤è¤ß¡É¤ò±é¤¸¤ëÈÓ¾Â°¦¤È¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤ò±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¡¢¤½¤·¤Æ30Ç¯Á°¤Î1994Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤ò±é¤¸¤¿ÉðÅÄ¿¿¼£¤Î3¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ëÂÐÃÌ´ë²è¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î±ÇÁü²½¤È°Û¤Ê¤ê¡ÈÃË½÷µÕÅ¾ÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Á¤è¤ß¡É¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢94Ç¯ÈÇ¤Î¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉðÅÄ±é¤¸¤ë¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤è¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÓ¾Â¤Ï¡Ö15¥»¥ó¥Á¤ÎÎø¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÃÎ¤ëÉðÅÄ¤Ë¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¬ÌÚ¤â¥µ¥¤¥º¤Ï°ã¤¨¤É¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆî¤¯¤ó¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢¶¦±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡30Ç¯Á°¤Î¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¤È¤¤á¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Èº£¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¿¿·õ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£ÈÓ¾Â¡¦È¬ÌÚ¶¦¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²óÉðÅÄ¤Ï¡¢Åö»þ¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»ý»²¡£¤â¤È¤â¤È°áÁõ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤Á¤è¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤ì¤Ð¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÉðÅÄ¼«¿È¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Êµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÈ¬ÌÚ¤¬Ãå¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·µì¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤Ç¥Ð¥È¥ó¤¬¼õ¤±ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú½é²ó¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û´Å¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ½Õ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡È¤Á¤è¤ß¡É¤ò±é¤¸¤ëÈÓ¾Â°¦¤È¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤ò±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¡¢¤½¤·¤Æ30Ç¯Á°¤Î1994Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤ò±é¤¸¤¿ÉðÅÄ¿¿¼£¤Î3¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ëÂÐÃÌ´ë²è¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÓ¾Â¤Ï¡Ö15¥»¥ó¥Á¤ÎÎø¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÃÎ¤ëÉðÅÄ¤Ë¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¬ÌÚ¤â¥µ¥¤¥º¤Ï°ã¤¨¤É¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆî¤¯¤ó¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢¶¦±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡30Ç¯Á°¤Î¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¤È¤¤á¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Èº£¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¿¿·õ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£ÈÓ¾Â¡¦È¬ÌÚ¶¦¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²óÉðÅÄ¤Ï¡¢Åö»þ¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»ý»²¡£¤â¤È¤â¤È°áÁõ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤Á¤è¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤ì¤Ð¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÉðÅÄ¼«¿È¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Êµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÈ¬ÌÚ¤¬Ãå¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·µì¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤Ç¥Ð¥È¥ó¤¬¼õ¤±ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£