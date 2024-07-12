ゆず、アルバム『図鑑』表題曲が日本生命の新CMソングに決定
ゆずの新曲「図鑑」が、日本生命の新CMソングに決定した。同CMは、本日7月12日よりテレビ放送が全国スタートする。
◆ゆず 画像
新曲「図鑑」は7月31日に発売される2年ぶりアルバム『図鑑』の表題曲だ。作詩を北川悠仁、作曲を北川とTeddyLoidが担当。未知なる好奇心や未来に希望を描く歌詞と、壮大なスケールを持つサウンドが融合した。アルバムリリースに先駆けて7月10日より先行配信がスタートしている。
■18thオリジナルアルバム『図鑑』
予約URL：https://TF.lnk.to/zukan_CD
【初回生産限定盤(CD+Blu-ray)】
TFCC-81087〜81088 \7,700(税込)
【初回生産限定盤(CD+DVD)】
TFCC-81089〜81090 \7,700(税込)
▼特典映像
ホールツアー＜YUZU TOUR 2023 Rita -みんなとまたあえる-＞ライブ映像
●収録曲：公園通り / 少年 / 栄光の架橋 / 遊園地 / えん / 灰皿の上から / またあえる日まで / いちご / 命果てるまで / 嗚呼、青春の日々 / 表裏一体 / シシカバブー / 友 〜旅立ちの時〜 / サヨナラバス / Frontier / OLA!! / 夏色 / SUBWAY / 陽はまた昇る
【通常盤(CDのみ)】
TFCC-81091 \3,300(税込)
【ファンクラブ限定盤『図鑑 Visual Art Box』】
PPTF-8163〜8164 \9,900(税込)
※完全数量限定盤 / 特殊パッケージ仕様
※「ゆずの輪」会員限定販売 / YUZU Official Store限定販売
・通常盤『図鑑』CDアルバム
・ゆず限定ジオラマアクリルスタンド
・完全撮り下ろしアートフォトブック(36P)
・限定CD“付録” ※今後⼀般向けに配信リリース・販売されない書き下ろし楽曲『付録』を収録
▼CD収録曲
01. Overture -harmonics-
02. 図鑑
03. 伏線回収 (テレビ朝⽇系ドラマ「南くんが恋⼈!?」主題歌)
04. Chururi (⽇産サクラCM ソング)
05. 花⾔霊
06. Frontier (NBA Japan Games 2022 公式ソング)
07. つぎはぎ
08. SUBWAY
09. ⼗字星 (「氷艶 hyoen 2024 -⼗字星のキセキ-」主題歌)
10. Interlude -harmonies-
11. ビューティフル(⽇本⽣命CM ソング)
■アリーナツアー＜YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑＞
10月19日(土) 長野・長野ビッグハット
10月20日(日) 長野・長野ビッグハット
10月25日(金) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月26日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月27日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
11月14日(木) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
11月15日(金) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
11月23日(土/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
11月24日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
11月30日(土) 三重・三重県営サンアリーナ
12月01日(日) 三重・三重県営サンアリーナ
12月07日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月08日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ
12月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ
▼2025年
1月11日(土) 大阪・大阪城ホール
1月12日(日) 大阪・大阪城ホール
1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
1月25日(土) 福井・サンドーム福井
1月26日(日) 福井・サンドーム福井
2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ
2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ
2月08日(土) 北海道・北海きたえーる
2月09日(日) 北海道・北海きたえーる
2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE
2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE
2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ
2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ
2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ
■ドラマ『南くんが恋⼈!?』
※毎週⽕曜 よる9:00〜9:54
放送局：テレビ朝⽇系24局
主題歌：ゆず「伏線回収」
https://www.tv-asahi.co.jp/minamikun/
関連リンク
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