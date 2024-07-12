■18thオリジナルアルバム『図鑑』



2024年7⽉31⽇(⽔)発売予約URL：https://TF.lnk.to/zukan_CD【初回生産限定盤(CD+Blu-ray)】TFCC-81087〜81088 \7,700(税込)【初回生産限定盤(CD+DVD)】TFCC-81089〜81090 \7,700(税込)▼特典映像ホールツアー＜YUZU TOUR 2023 Rita -みんなとまたあえる-＞ライブ映像●収録曲：公園通り / 少年 / 栄光の架橋 / 遊園地 / えん / 灰皿の上から / またあえる日まで / いちご / 命果てるまで / 嗚呼、青春の日々 / 表裏一体 / シシカバブー / 友 〜旅立ちの時〜 / サヨナラバス / Frontier / OLA!! / 夏色 / SUBWAY / 陽はまた昇る【通常盤(CDのみ)】TFCC-81091 \3,300(税込)【ファンクラブ限定盤『図鑑 Visual Art Box』】PPTF-8163〜8164 \9,900(税込)※完全数量限定盤 / 特殊パッケージ仕様※「ゆずの輪」会員限定販売 / YUZU Official Store限定販売・通常盤『図鑑』CDアルバム・ゆず限定ジオラマアクリルスタンド・完全撮り下ろしアートフォトブック(36P)・限定CD“付録” ※今後⼀般向けに配信リリース・販売されない書き下ろし楽曲『付録』を収録▼CD収録曲01. Overture -harmonics-02. 図鑑03. 伏線回収 (テレビ朝⽇系ドラマ「南くんが恋⼈!?」主題歌)04. Chururi (⽇産サクラCM ソング)05. 花⾔霊06. Frontier (NBA Japan Games 2022 公式ソング)07. つぎはぎ08. SUBWAY09. ⼗字星 (「氷艶 hyoen 2024 -⼗字星のキセキ-」主題歌)10. Interlude -harmonies-11. ビューティフル(⽇本⽣命CM ソング)