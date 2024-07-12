１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．６２ドル（＋０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４２１．９ドル（＋４２．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３９．４セント（＋６６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．２５セント（＋１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０６．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４２．７５セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４１（＋０．７０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．６２ドル（＋０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４２１．９ドル（＋４２．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３９．４セント（＋６６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．２５セント（＋１０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０６．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４２．７５セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４１（＋０．７０）
出所：MINKABU PRESS