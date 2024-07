「THE SEASONS〜ZICOのアーティスト」

2023年5月の韓国デビューから約1年、7月10日に待望の日本デビューを果たした6人組ボーイズグループ・BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)。"ボイネク"や"ボネクド"といった愛称で親しまれる彼らは、"となりの少年たち"を意味するグループ名の通り、親しみやすいキャラクターと音楽性で、"第5世代"グループの中でも著しい活躍を見せている。

そんなBOYNEXTDOORを語る上で欠かせないのが、韓国屈指のカリスマラッパーであり、音楽の天才とまで称されるプロデューサーのZICOの存在だ。彼の音楽的DNAが刻み込まれた楽曲でヒットを連発しているBOYNEXTDOORは、ZICOの冠番組「THE SEASONS〜ZICOのアーティスト〜」(韓国放送日:2024年5月24日)に出演。ある意味"師弟関係"ともいえる2組の初共演が大きな話題を集めた。

バンドの生演奏と共に披露される、本場アメリカのエンタメショーさながらの質の高い生歌パフォーマンスが好評を博している「THE SEASONS」シリーズは、季節ごとにMCやコンセプトが変更するという新しいスタイルの音楽番組。

Fin.K.L.(ピンクル)出身の歌姫イ・ヒョリがMCを務めた前シーズンでは、彼女を憧れの存在と公言するBLACKPINKのJENNIE(ジェニー)が出演するなど、MCと縁の深いビッグゲストが登場することも「THE SEASONS」シリーズの特徴の1つ。その5代目MCを務めるZICOにとっては、最も身近なアーティストであり、"秘蔵っ子"ともいえるBOYNEXTDOORの登場は、この第5シーズンが始まる前から期待が寄せられていた待望の共演回だったと言えるだろう。

オープニングでは「2019年から私たちの旅が始まり、やっとここまで来ました。こんな日が来るなんて思っていませんでした」とZICOが神妙な面持ちで語り出すと、思わず目頭を押さえるリーダーのJAEHYUN(ジェヒョン)。

ZICOが代表を務める、HYBE傘下のレーベル・KOZ ENTERTAINMENT初のボーイズグループという側面を持つBOYNEXTDOORだけに、念願の共演は、感動ムードかと思いきや、直後に「おい!泣かないで!」とZICOに突っ込まれ、全員が大爆笑。示し合わせたかのようなタイミングのやり取りからも、代表と所属アーティスト以上のフランクな関係性が垣間見える。

その後もRIWOO(リウ)が「あなたと同じステージに立っていることが今でも信じられません。最初のエピソードからこの番組を見てきたので、ここに来られて光栄です」と、ZICOにリスペクトを示すと、その直後には「あなたが番組で失敗する場面も全て保存しています」と続けたSUNGHO(ソンホ)。これはZICOが番組名を噛んでしまった初回のハプニングをイジったもので、何とも微笑ましいトークの応酬が続く。

途中、グループがステージに上がる前にいつも行っているという恒例の円陣を、ZICOを交えた7人で行う場面もあり、初となるステージ共演を心から楽しんでいる様子が伝わってきた。

さらにJAEHYUNとマンネ(末っ子)のWOONHAK(ウナク)による非公式ユニット"Destiny Boys(デスティニーボーイズ)"に話が振られると、ZICOとの関係性を表現した自作ラップを披露する流れへ。ZICOの「Okey Dokey」に乗せたオリジナルのリリックは、10年前のZICOの奇抜なヘアスタイルや、アイドル時代のMCの様子をイジリ倒すなど、やりたい放題。このZICOへの愛が込められた"ディスラップ"には観客も拍手喝采で、最後には「Destiny Boysは今日限りで解散です」と宣言していたZICOもどこか嬉しそうだった。

そんな会場の爆笑をさらった自作ラップは、ふざけた内容ながらも、メンバーたちの抜群のセンスとスキルが窺える出来栄え。オープニングでは、高速ラップが特徴的な楽曲「Earth, Wind & Fire」も披露しており、歌もダンスもハードなこの難曲を完璧にパフォーマンスする6人の姿に、舞台裏で見守っていたZICOも改めて感心していたようだった。

また、韓国のラッパー・DPR LIVE(ホン・ダビン)の「Martini Blue」のカバーでは確かなラップスキルや美しい歌声をアピール。エンディングの「So let's go see the stars」では客席まで足を運び、ファンの手を取りながら甘い歌声を響かせていた6人。「ステージの上では不可能はない!」を信条とする"KOZマインド"を実践するかのようなサービス精神満点の姿で、会場に大歓声を巻き起こした。

新人とは思えないほど伸び伸びとした様子で番組を楽しんでいたBOYNEXTDOOR。プロデューサーでありながら、気の置けない友人でもあるZICOだからこそ引き出せた彼らの魅力は、この番組でしか見ることのできない貴重な瞬間に溢れていた。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

THE SEASONS〜ZICOのアーティスト 第5回

放送日時:2024年8月6日(火)0:30〜、8月11日(日)1:20〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ