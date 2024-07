2位:橋本環奈

All About ニュース編集部は2024年4月11日〜6月14日の期間で、全国10〜60代の男女277人を対象に、「20代女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回は「ビジュアルが良いと思う20代女性俳優」のランキングを紹介します。2位には橋本環奈さんが選ばれました。橋本さんは、アイドルグループ「Rev. from DVL」のメンバーとして活動を開始。アイドル時代に撮影された写真が奇跡の1枚と話題になり、1000年に1人の逸材として注目を浴びます。

1位:今田美桜

2016年には映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で映画初主演を担当。その後は数多くの映画やドラマ、さらにはバラエティ番組にも出演して国民的な人気を獲得しました。回答者からは、「1000年に1人の逸材を超えることはなかなかないから」(20代女性/神奈川県)、「万人受けする美人だと思います」(30代男性/岐阜県)などの意見が寄せられました。1位に輝いたのは、今田美桜さんでした。今田さんは、17歳の時に福岡県でモデルデビュー。「福岡で一番かわいい女の子」のキャッチコピーで話題となり、2015年には『罪の余白』で映画デビューを果たします。その後、ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(TBS系)で、真矢愛莉を演じてブレーク。以降、数多くのドラマや映画に出演しています。回答者からは、「ダントツでビジュアルが良いと思う。きれいでかわいさもあって最強」(30代男性/岡山県)、「初めてドラマで見た時から圧倒的なビジュアルで、ずっと見ていたいと思う」(30代女性/北海道)、「男からも女からも好かれそうな顔をしているから。こんな顔になりたいと思える」(30代女性/福岡県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)