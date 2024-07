テレビ朝日系できょう12日放送『ミュージックステーション』(後9:00)に、aespa、Kroi、櫻坂46、SixTONES、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、Mrs. GREEN APPLEの7組が出演する。SixTONESは、メンバーの京本大我主演映画『言えない秘密』の主題歌「ここに帰ってきて」と、田中樹出演ドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』挿入歌「GONG」と、異なるタイプの2曲をパフォーマンス。京本は「SixTONESが持っている曲の振り幅を思う存分に楽しんでもらえる機会だと思うので、僕たちも楽しみます」と意気込んでいる。

Mrs. GREEN APPLEは、テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソングとして「パリオリンピック2024」などのスポーツ中継を盛り上げる新曲「アポロドロス」をテレビ初披露する。同曲は、背中を押してくれるような歌詞が印象的な人生讃歌。大森元貴(Vo/Gt)は「激動なロックセクションと晴れやかなオーケストラセクション、2つの軸で構成された楽曲ですので、コントラストをお楽しみいただけるとうれしいです」とのメッセージを寄せた。VTR特集では「歴史を塗り替えた韓国発グローバルアーティスト特集」と題し、BTS、NewJeans、TWICE、BLACKPINK、少女時代など、韓国発のグローバルアーティストを紹介する。少女時代の後輩にあたる4人組ガールズグループ・aespaが今月3日に日本デビュー。サックスのサインの音と激しいラップが印象的なダンスミュージック「Hot Mess」を披露するaespaは「『ミュージックステーション』2回目の出演です!日本デビュー曲『Hot Mess』をみなさんにお見せできるのでとっても楽しいです!」と喜び、「私たちのパワフルなダンスを見てください!」とアピールする。BTSの後輩で、10・11日に初の東京ドーム公演を開催したTOMORROW X TOGETHERは、日本4thシングルの「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」を披露。NiziUはアニメ『神之塔-Tower of God- 王子の帰還』オープニング主題歌「RISE UP」を、櫻坂46は3期生の山下瞳月がシングル表題曲で初センターを務める「自業自得」を、Kroiは話題のCMソング「Amber」をテレビ初披露する。■7月12日放送『Mステ』出演アーティスト・楽曲aespa「Hot Mess」Kroi「Amber」櫻坂46「自業自得」SixTONES「ここに帰ってきて」「GONG」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」NiziU「RISE UP」Mrs. GREEN APPLE「アポロドロス」※50音順