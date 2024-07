¡ÚTXT¡Û¡È´¶Æ°¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¡Ä2ÆüÌÜ¤ÎMC¥È¡¼¥¯¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡ª

TOMORROW X TOGETERの初の日本4大ドーム『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』が7月10日(水)・11日(木)の東京ドーム公演を皮切りにスタート!東京ドームに立つことが夢だったメンバーの目には涙が…。TOMORROW X TOGETHERのメンバーとMOAが一体となった感動的な公演の様子をご紹介します。

デビュー5周年を迎えるTOMORROW X TOGETHERは、K-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催。 7月10日(水)・11日(木)の東京ドーム公演を皮切りに、大阪、名古屋、福岡の4都市での開催を予定しています。 今回のツアータイトル<ACT : PROMISE>には「僕たちが共に過ごす明日を約束し、共に未来と希望に向かって進む」という意味が込められています。 音楽・パフォーマンス・舞台演出などが絡みあった没入感の高いステージと、繊細なストーリーテリングで「ステージテラー」とも呼ばれるTOMORROW X TOGETHER。 今まで積み上げてきた彼らの実力とMOAとの絆を実感できる公演となりました。 今回はそんな『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』東京公演2日目のMCトークにフォーカスしてお届けします。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

オープニング:BEOMGYUは泣かないと宣言!?

オープニングは、白いマントをかぶり、センターステージから登場したTOMORROW X TOMORROWのメンバー。 1曲目は7月3日(水)に発売されたばかりのJAPAN 4th Single『誓い(CHIKAI)』のタイトル曲「Deja Vu [Japanese Ver.]」を披露しました。 前週にリリースされたばかりの曲にもかかわらず、会場のMOAの掛け声は完璧。 「Eternally」「9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)[Japanese Ver.]」と続けて披露し、メンバー一人ひとりの挨拶に。 HUENINGKAI 「こんにちは!僕たち3度目のワールドツアー<ACT : PROMISE>に来てくださってありがとうございます!」 TAEHYUN 「やっと会えましたね!昨日みたいに今日もMOAでいっぱいの東京ドームを見ていたら、公演の初めからすごく幸せでした」 SOOBIN 「僕の長い間の夢だった東京ドームでの公演がMOAたちと一緒にできるのが、まだ夢みたいだし、実感が湧きません。 僕のソウルメイトも同じ気持ちだよね?どこだ?僕の相棒!どこだー!?」 SOOBINの呼びかけに、「ここだよー!スビニヒョン!」と答えながら、BEOMGYUが登場。 BEOMGYU 「今日の公演に初めて来てくれたMOAたちも、昨日会ったMOAたちもアンニョーン! 昨日も話しましたが、MOAのみんなの応援のおかげで元気なので心配しないで!」 足を怪我しているため、椅子に座った状態で話すBEOMGYUですが、MOAに元気であることをアピールすると… YEONJUN 「元気そうだね〜」 YEONJUNの一言に会場は笑顔に包まれました。 会場にいたMOAたちも、BEOMGYUの元気そうな姿に安心したのではないでしょうか。 ここで、メンバーと少し離れた場所に座っていたBEOMGYUを、メンバーの近くに移動するため、4人でBEOMGYUを運ぶ微笑ましい一面も。 YEONJUN 「東京ドーム叫べー!こんにちは、カリスマとキューティーを兼ね備えたYEONJUNです!」 BEOMGYU 「絶対泣かない、TXTのBEOMGYUです」 BEOMGYUのこのコメントに、メンバーからは「うそ!」と言われていましたが、BEOMGYUは本当に泣かないのでしょうか…?最後まで見所です。 SOOBIN 「いつもうるさいBEOMGYUが座っているから、変な感じですね」 TAEHYUN 「ボムギュヒョンが治療中だけど、MOAとの約束を守るために一緒に来たんですよね?」 BEOMGYU 「だってMOAに会えない方が辛いから、MOAが僕にとっては1番の薬なので!」 YEONJUN 「BEOMGYUが早く治るようにみんなでファイティン!と言ってあげましょう」 BEOMGYU 「今日すべてのステージには出られないけど、MOAと一緒のときは200%、いや300%の力で幸せにします」 TAEHYUN 「TOMORROW X TOGETHERといえば、1人でいても5人が一緒にいるかのような完璧なチームワークが魅力なので、ボムギュヒョンがいないステージもがっかりさせません。約束します!」 BEOMGYU 「TAEHYUNが言うと頼もしいな〜」

サプライズプレゼント KARAの「GO GO サマー!」を披露

HUENINGKAI 「では、今回の<ACT : PROMISE>がどんなストーリーか、スビニヒョン教えてください」 SOOBIN 「はい、TOMORROW X TOGETHERの音楽で、とっても重要なキーワードが『One Dream』ですよね? 今回3度目のワールドツアー<ACT : PROMISE>は、僕たちがどうやって成長してきたか、そして僕たちの未来をMOAと一緒にどうやって守っていくかについてのストーリーです」 そして、BEOMGYUに「スビニヒョン、覚悟を見せてください」と振られると… SOOBIN 「やっぱり僕の出番かな?一緒に歌ってください!」 するとなんと、KARAの「GO GO サマー!」のサビが流れ、SOOBINが完璧なダンスを披露。 会場のMOAも一緒に口ずさみ、盛り上げました。 TAEHYUN 「今日初めて来るMOAたち、まじでびっくりしてるよ!」 そして、YEONJUNによるコール&レスポンスで会場がより盛り上がったところで、次のステージに。 「0X1=LOVESONG (I Know I Love You)feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」「Devil by the Window」「Maze in the Mirror」と続けて披露しました。 その後、伝統衣装に着替え、扇子を持って登場したメンバーは、「Sugar Rush Ride」で今回のために特別に用意したというダンスパフォーマンスを披露。

サプライズプレゼント◆Vaundyの「東京フラッシュ」をカバー

デニムに青のジャケットの衣装に着替えて登場したメンバーは、「Farewell, Neverland」「Chasing That Feeling」「Magic」の3曲を続けて披露しました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC HUENINGKAI 「<ACT : PROMISE>のために準備したスペシャルバージョンの「Sugar Rush Ride」から、「Magic」までお見せしました!僕たちが準備した<ACT : PROMISE>はまだまだこれから!」 BEOMGYU 「でもやっぱりTOMORROW X TOGETHERは、5人でいるのが1番得意ですよね?みんな、僕のところに来てー!」 BEOMGYUの呼びかけに、センターステージからメインステージにいるBEOMGYUのところまで駆け寄るメンバーたち。 5人が集まると、BEOMGYUをはじめメンバー全員、どこかほっとした様子。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC SOOBIN 「今日は、ドームツアー最初の公演でドキドキしていましたが、たくさんのMOAがいてくれて心強いです。 MOAと僕たちの心がひとつになっているか、チェックする時間です」 すると、ペンライトを持ったYEONJUNの真似をして、「MOA棒!下!下!上!上!右!左右!ウェーブ!ジャンプ!」とMOAもペンライトを動かし、メンバーと会場のMOAが一体となりました。 ウォーミングアップはここまでで、次が本番。 HUENINGKAIの手拍子にあわせて、「一緒」「MOAちゃん」「絶対」「約束」のワードをみんなで叫び、より会場はひとつに。 HUENINGKAI 「やっぱりMOAちゃん最高!」 YEONJUN 「MOAと僕たちの心はやっぱりいつもひとつだと思います」 BEOMGYU 「MOAたちのテンションをもうちょっとだけアゲアゲにしないといけないと思うんですけど、HUENINGKAIさん自信ある?」 HUENINGKAI 「はい、もちろんです!準備いいです!MOA行きましょう!」 すると、HUENINGKAIがVaundyの「東京フラッシュ」のカバーを披露。ほかのメンバーが曲にあわせてダンスで盛り上げる場面も。 まさかのサプライズに会場のMOAも「HUENINGKAI!HUENINGKAI!」とコールをし、大興奮。 HUENINGKAI 「この歌を聞いたらテンションが上がるんですけど、MOAもそうかなと思って準備しました! MOAたちが僕ら5人に幸せな時間をくれたじゃないですか。今日MOAたちの幸せを責任取るので待っててね!」

サプライズプレゼント:トロッコで遠くのMOAにも会いに行く!

より一層メンバーとMOAが一体となったところで、「New Rules」「LO$ER=LO♡ER」、そして7月3日(水)に発売されたJAPAN 4th Single『誓い(CHIKAI)』から「きっとずっと (Kitto Zutto)」の3曲を続けて披露。 「きっとずっと (Kitto Zutto)」では、SOOBINがBEOMGYUをおんぶして移動し、5人が汽車を模したトロッコに移動。 会場を一周し、スタンド席や2階、3階席のMOAの近くにも行き、一人ひとりの顔をみてファンサをするメンバー。 そして、「Force」「Thursday's Child Has Far To Go」を披露。 HUENINGKAI 「MOAと一緒だからどんどん熱くなりますね!MOAとっても歌が上手ですね!」 TAEHYUN 「「きっとずっと (Kitto Zutto)」本当に大好きですよね!誰がプロデュースしたんでしょうか?」 HUENINGKAI 「僕ですねー!発売してからまだ1週間ですが、MOA、一緒に歌ってくれてありがとうございます。MOA、きっとずっと すぐそばにいるよ、愛してるよ!」 YEONJUN 「最高です!ありがとう!」 SOOBIN 「みんながひとつになっていて幸せでした」 TAEHYUN 「MOAは合唱が上手ですよね!とってもたくさんの人たちが一緒に歌ってくれました。 MOAが楽しんでくれて僕も本当に幸せです!ありがとうございます」 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

サプライズプレゼントぁА峽じゃない誰かの愛し方(Ring)」を全員で合唱

HUENINGKAI 「MOAと僕の気持ちが通じるのは、この歌かな?MOA!歌う準備はできていますか?」 この掛け声に会場のMOAが「ネー!」と答えると、「君じゃない誰かの愛し方(Ring)」が流れ、MOAは予想していなかった曲に大盛り上がり。 会場にいる全員で大合唱をしました。 SOOBIN 「一緒に歌ってくれるMOAが本当に可愛くて大好きよ」

サプライズプレゼントァА峭イだから」のカバーを披露

座っているため、動けないBEOMGYUのために、SOOBINやHUENINGKAIが水を渡してあげる一面も。 そして、BEOMGYUが「スビニヒョン、これわかる?可愛いから好きなんじゃない、好きだから可愛いんだよ」と言うと、BEOMGYUがユイカの「好きだから。」を披露。 BEOMGYU 「びっくりしたでしょ?今日来てくださったMOAのために、感謝の気持ちを込めて準備してきました!」 SOOBIN 「BEOMGYUのサプライズプレゼントとMOA棒の光で、本当にドキドキしちゃいました。次のステージに行く準備ができたみたいですね?」 暗転すると、「Trust Fund Baby」を披露。次に、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIのユニットによる「Quarter Life」を続けて披露しました

サプライズプレゼントΑ鍛え上げられた腹筋をチラ見せ

ノースリーブの衣装で、鍛え上げられた筋肉を見せて登場したSOOBINとYEONJUN。 「The KILLA」で息ぴったりのセクシーなダンスを披露。 腰を回したり、SOOBINが腹筋を見せる場面では、会場から喜びの悲鳴が。 大人の色気で魅了したステージとなりました。 「(P)&(C) BIGHIT MUSIC」 そして、TAEHYUNが登場すると、ソロでダンスパフォーマンスを披露。 黒を基調とした衣装に着替えたメンバーが続けて登場し、「Back For More」を披露しました。 「Tinnitus」では、セクシーなダンスで魅了するなか、TAEHYUNが腹筋を見せる場面も。 そして、激しいダンスとともに曲が終わると、会場のボルテージは最高潮に。 会場のMOAはしばらく余韻が抜けない様子でした。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC 黒のライダースの衣装に着替え、「PUMA」を披露。ダイナミックな炎の演出とともに、会場の熱気はさらに高まります。 続けて「Good Boy Gone Bad」「Growing Pain」を披露。 「Growing Pain」では、HUENINGKAIがギターを演奏する演出も。さらに、ピックを加えて髪の毛をかき上げるシーンで、会場のMOAは大興奮。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC YEONJUNの「Make Some Noise!」の叫びに大盛り上がりとなりました。

サプライズプレゼントАА屬劼箸弔寮世(We’ll Never Change)」を披露

爽やかなブルーの衣装に着替えたメンバーは、こちらも先週発売の『誓い(CHIKAI)』から、「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」を披露。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC TAEHYUN 「MOAが驚いて、えーっていうときが1番可愛いです。MOA、びっくりした?7月3日に発売されたJAPAN 4th SINGLE『誓い(CHIKAI)』のタイトル曲「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」のステージはどうでしたか? 初めての「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」のステージは、MOAたちへのプレゼントでした。MOAたちにとって、いいプレゼントになったらうれしいです」 SOOBIN 「ほかにも日本のMOAがすごく見たがっていた曲もやりました。「Growing Pain」です! 特に、ヨンジュニヒョンとHUENINGKAIが、この曲は大好きですよね」 YEONJUN 「僕がパフォーマンスチームと一緒に振り付けをしました!なので余計、MOAのリアクションがすごくうれしくて、幸せです」 TAEHYUN 「「Growing Pain」の主人公はもうひとりいますよね?HUENINGKAI! 最近、番組でバンドを組んでいましたよね?ヒュニン先輩、ピックをくわえた顔をおかわりー!MOAも一緒にヒュニン先輩を呼んでみましょうか?」 メンバーとMOAの呼びかけに、HUENINGKAIがピックをくわえ、髪をかき上げるシーンを再現。会場は喜びの悲鳴が響き渡りました。 HUENINGKAI 「僕がギタリストになったんですけど、チャンスがあればもっと演奏していきたいですね! 日本で初めて披露したユニットステージ「Quarter Life 」も忘れないで!」 BEOMGYU 「「Quarter Life 」は最高だけど、「The KILLA」は、ヒョンたちがセクシーさを僕たちに譲ってくれないと! みんな!僕が足治ったら大変だよ!セクシーとは、これだというのを見せてあげる!」 TAEHYUN 「MOAと一緒に楽しんでいたら、もうあと1曲だけになりました。皆さんと一緒にいると、本当に時間が経つのが早いです。今日も1日楽しんでくれましたかー?」 YEONJUN 「今回のツアーを準備しながら、もっとかっこいいパフォーマンスを見せたくて、悩みも多かったけど、MOAに会ったら、しっかり全部なくなったみたいです! MOA、今日は、一緒に過ごしてくれて本当にありがとうございました!」 BEOMGYU 「今回のツアータイトル<ACT : PROMISE>という言葉をかけて、僕たちがMOAと結んできたすべての約束を必ず守らないと、という気持ちが強くなりました」 HUENINGKAI 「僕たち、MOAとすべての約束を必ず守るから、MOA!僕たちと一生、MOAという気持ちの約束だけを守ってくださいね!できますかー?」 SOOBIN 「今日一緒にした大切な約束を忘れないでください!それでは、僕たちは次のステージで最後の挨拶とします」 「ここまで、TOMORROW X TOGETHERでした!」と挨拶をすると、最後は6th Mini Album『minisode 3: TOMORROW』から「I’ll See You There Tomorrow」を披露しました。 曲を終えると、SOOBINがBEOMGYUをおんぶして、メンバーはセンターステージからメインステージへ。 メンバーが見えなくなるまで、歓声は止みません。

アンコール:MOAからメンバーに逆サプライズ!

ひとりのMOAの掛け声から輪が広がり、会場全体から「チェ・スビン!チェ・ヨンジュン!チェ・ボムギュ!カン・テンション!ヒュニンカイ!TOMORROW X TOGETHER!」の掛け声が。 その掛け声に応えるように、BEOMGYUをセンターにメンバーがセンターステージから再び登場。 「Magic Island」を披露しました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC YEONJUN 「今回の<ACT : PROMISE>で歌った曲や瞬間、そしてMOAの愛でいっぱいのこの場所を絶対に忘れないと約束をする気持ちになりました」 TAEHYUN 「僕たち5人の心がひとつだと実感するステージとなりました」 SOOBIN 「TOMORROW X TOGETHERのメンバーとMOAだけがいてくれれば、これ以上望むことはないです。 MOAの皆さん、いつも僕たちと一緒にいてくれるよね?」 BEOMGYU 「MOA!指切りげんまん!僕たち、永遠に一緒!約束したよ!」 すると、会場のMOAがサプライズで、あるメッセージが書かれた紙を一斉に掲げます。 その紙には、「明日もこれからもMOAでいることを約束するよ」と書かれていました。 HUENINGKAI 「感動しました!これはMOAの皆さんが直接決めてくれたメッセージだそうです」 BEOMGYU 「東京ドームでいっぱいの人が来てくれて、本当に幸せです。MOAが考えてくれたなんて感動です」

メンバーが目には涙が…感動の最後の挨拶

SOOBIN 「昨日も話したんですけど、いまだに夢を見てるみたいです。今リアルな感覚がなくて、宙に浮いているようなそんな気持ちです。 皆さんのおかげでこんなふうに新しい感情を感じることができて、本当に感謝しています。 夢のようだった東京ドームは新たな出発点となり、大阪・名古屋・福岡と残っていますよね? 今日皆さんがくださった愛と応援によって、このあと残りのドームツアーも素敵に最後まで走りきりたいと思います! 今日交わした約束を忘れずに、ずっと覚えていてくださいね!MOA好き好き大好き!」 HUENINGKAI こうして今日まで僕は本当に幸せな2日間を過ごしました。こうやって東京ドームは終盤を迎えましたが、この後3つのドームが残っていますよね? そして僕たちは、まだまだ日本でも活動中なので、これからももっと期待していてください。 それから、もうすぐものすごい曲が出る予定です。期待していてくださいね!それまで待っていてくれますか? あなたが好きですMOA。愛してるよー!」 BEOMGYU 目に涙を浮かべるBEOMGYU…。 「昨日もそうでしたし、今日もそうでしたけど、MOAの皆さんから本当にたくさんの愛をいただきました。 だから、すごく幸せでした。でも同時にすべてのステージをこなすことができなかったのが、心残りとして残っています。 昨日、今日と皆さんからいただいた愛と、僕のなかに残っているこの心残りをモチベーションにして、これから先のドームツアーとまたさまざまな活動を一生懸命頑張りたいと思います。 実は、袖の方でメンバーたちがステージしているのをずっと見ていました。本当にかっこよかったです。 こんなにかっこいい僕たちのメンバーとMOAと一緒に青春を過ごすことができてとっても幸せですし、うれしいなと思います。 正直、東京ドームのステージに立つというのは、本当に大変なことですよね。 だから残念な気持ちがあるんですけど、もし次回東京ドームに来ることができたら、皆さん一緒にいてくださいね。 これからもTOMORROW X TOGETHERとずっとずっと一緒にいてください。ありがとうございます、大好き!」 YEONJUN 「まずは昨日と今日、メンバーがずっと夢に描いてきた東京ドームに立つことができるようにしてくれてMOAの皆さんに感謝の言葉を伝えたいです。 皆さんも多分同じ気持ちだと思いますが、今回の東京ドームの準備するにあたって、予期せぬ出来事もありましたし、さまざまな試練がありました。 なによりも、誰よりも、BEOMGYUが1番悔しい気持ちになっているだろうと思うし、5人がダンスするステージを見たかったMOAの皆さんも残念な気持ちになっていると思います。 にもかかわらず、僕は昨日と今日は、僕たちの最高のステージのひとつだったと思っています。 ある意味すごく危機感も感じて、危機じゃないかと思っていましたが、むしろ昨日と今日を通じて、僕とメンバーのみんなとMOAがひとつになって、この危機を乗り越えたことにより、僕たちがより親密に絆を深めることができたんじゃないかと思っています。 だから、僕たちのチーム名“TOMORROW X TOGETHER”のように、これからもひとりがつまずいてしまったとしても、一緒にみんなで乗り越えていけるようなそんなチームになっていきたいと思います。 今日ご一緒してくれた皆さん!本当にありがとうございました!」 TAEHYUN 「日本語で話してみます。2日間、本当に幸せでした!ありがとうございます。 そして、MOAたちが大丈夫なら次のツアーには3日間どうですか? あ、BEOMGYUさん、本当にお疲れ様です。 MOAとメンバーたちと一緒で、本当に美しい夏になりました、蒸し暑いですが(笑)。 2日間本当にありがとうございました!大好きです!」 SOOBIN 「今日、東京ドームで僕たちとMOAが作った思い出と、一生MOAの気持ちを大切にしましょうね。気を付けて帰ってね!また会いましょう! それでは、最後の曲です」 「Miracle」のイントロが流れると、会場のMOAは最後の思いをぶつけるかのように、メンバーの名前を叫びます。 そして最後に、またBEOMGYUの目に涙が。 メンバーが駆け寄りなぐさめながら、YEONJUNの「BEOMGYUの拍手をください」に、メンバーと会場のMOAはBEOMGYUに温かい拍手を送りました。

ダブルアンコール「MOA Diary」「Ito」をMOAと熱唱

BEOMGYUが泣きながら「行きましょう!」のと言うと、「MOA Diary」が流れます。 会場のMOAもまさかのダブルアンコールにびっくり。 ひとりでは動けないBEOMGYUのために、YEONJUNがおんぶして、MOAの近くまで連れていきます。 途中でHUENINGKAIに交代し、また、おんぶをしてくれている人のパートのときは、BEOMGYUが2つマイクを持ち、マイクをあててあげる様子も。 BEOMGYU 「今日来てくれたありがとうを込めて、最後はみんなで歌いましょう」 最後は「Ito」を会場一体となり大合唱。 さらに、SOOBINが「2日感ありがとうございました!遠くにいるMOAたち、また会いに行くよ!」と言うと、再びメンバーがトロッコに乗り、MOAに最後の挨拶。 最後はメンバー全員集まり、笑顔で幕を閉じました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』概要

【東京】東京ドーム 2024年7月10日(水) 開場 15:00/開演 17:00 2024年7月11日(木) 開場 15:00/開演 17:00 【大阪】京セラドーム大阪 2024年7月27日(土) 開場 15:00/開演 17:00 2024年7月28日(日) 開場 13:00/開演 15:00 【愛知】バンテリンドーム ナゴヤ 2024年8月4日(日) 開場 14:00/開演 16:00 2024年8月5日(月) 開場 16:00/開演 18:00 【福岡】みずほPayPayドーム福岡 2024年9月14日(土) 開場 15:00/開演 17:00 2024年9月15日(日) 開場 13:00/開演 15:00 詳細はこちら