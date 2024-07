肌見せも上品…女優ハン・ソヒ、ドラマ『わかっていても』を思いださせるような“清楚ビジュ”【PHOTO】

女優ハン・ソヒの清楚感あふれるビジュアルが話題だ。

【写真】「愛国活動」ハン・ソヒの“突き抜けた美貌”

ハン・ソヒは7月11日、自身のインスタグラムを更新。

写真のハン・ソヒは、スカーフをトップスとして活用し、最近芸能界で流行っているコーディネートを見せつけた。肩から背中にかけて、美肩と真っ白な肌があらわになり、釘付けになる。

目を引くのはシースルーバングの前髪だ。長い髪を巻き、前髪をつくったハン・ソヒは幼く見えると同時に、清楚なイメージを与える。ハン・ソヒが一気に知名度をあげたドラマ『わかっていても』で演じたユ・ナビを思い出させるようなビジュアルだ。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

この投稿をうけ、ファンからは「マッジで可愛い」「カジュアルもめっちゃ上品に着こなせてる…」「清楚ハン・ソヒは神」といった声があがっている。

なおハン・ソヒは今年下半期、スクリーンデビュー作『大雪』(原題、Heavy Snow)とNetflixオリジナル『京城クリーチャー』シーズン2の公開を控えている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。