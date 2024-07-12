「AQUOS wish3 SH-53D」が1位に返り咲き 今売れてる有機ELテレビTOP10 2024/7/12
「BCNランキング」2024年7月1日から7日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Reno11 A 限定BOX（OPPO）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 8a(au)（Google）
6位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
7位 moto g24（Motorola Mobility）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Reno11 A 限定BOX（OPPO）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 8a(au)（Google）
7位 moto g24（Motorola Mobility）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。