日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比740円安の4万1630円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43419.80円 ボリンジャーバンド3σ
42197.60円 ボリンジャーバンド2σ
41682.00円 5日移動平均
41630.00円 12日夜間取引終値
40975.40円 ボリンジャーバンド1σ
40970.00円 一目均衡表・転換線
40205.00円 一目均衡表・基準線
39753.20円 25日移動平均
39089.87円 75日移動平均
38740.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38531.00円 ボリンジャーバンド-1σ
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37308.80円 ボリンジャーバンド2σ
36333.65円 200日移動平均
36086.60円 ボリンジャーバンド3σ
261.14円 11日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43419.80円 ボリンジャーバンド3σ
42197.60円 ボリンジャーバンド2σ
41682.00円 5日移動平均
41630.00円 12日夜間取引終値
40975.40円 ボリンジャーバンド1σ
40970.00円 一目均衡表・転換線
40205.00円 一目均衡表・基準線
39753.20円 25日移動平均
39089.87円 75日移動平均
38740.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38531.00円 ボリンジャーバンド-1σ
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37308.80円 ボリンジャーバンド2σ
36333.65円 200日移動平均
36086.60円 ボリンジャーバンド3σ
261.14円 11日日経平均株価現物終値
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