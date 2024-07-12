　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比740円安の4万1630円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43419.80円　　ボリンジャーバンド3σ
42197.60円　　ボリンジャーバンド2σ
41682.00円　　5日移動平均
41630.00円　　12日夜間取引終値
40975.40円　　ボリンジャーバンド1σ
40970.00円　　一目均衡表・転換線
40205.00円　　一目均衡表・基準線
39753.20円　　25日移動平均
39089.87円　　75日移動平均
38740.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38531.00円　　ボリンジャーバンド-1σ
38457.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37308.80円　　ボリンジャーバンド2σ
36333.65円　　200日移動平均
36086.60円　　ボリンジャーバンド3σ
261.14円　　11日日経平均株価現物終値


株探ニュース