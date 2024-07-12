28ºÐ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¡¡½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë¡¦Ê¡Éô¿¿»Ò¤¬Î¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¸«¤»¤¿À®Ä¹¤ÎÂÀ×
Ê¡Éô¿¿»Ò¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Ø¤ÎÆâÄê¤ò·è¤á¤¿¡¡photo by ´ßËÜ ÊÙ
¡¡½÷»Ò100£í¥Ï¡¼¥É¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¡ÊÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë¤¬¡¢28ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¡Éô¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ËÄÌ¤¸¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú½à·è¾¡¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»²²ÃÉ¸½à¤òÆÍÇË¡Û
¡¡6·î²¼½Ü¡¢¿·³ã¤Î¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤¿Î¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£½÷»Ò100£í¥Ï¡¼¥É¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¡ÊÆüËÜ·úÀß¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¡¢À¤³¦Î¦Ï¢¤¬Äê¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê1¹ñ¾å°Ì3Ì¾ÂÐ¾Ý¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ40¤ËÂÐ¤·50ÈÖÌÜ¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç40¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËŽ¤¥Ñ¥ê¸ÞÎØËÜÈÖ¤Îº£Ç¯¤Ï¸·¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Î12ÉÃ77¤òÆÍÇË¤·¤Æ¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬32¿Í¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÅÄÃæÍ¤Èþ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬39ÈÖÌÜ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î»ûÅÄÌÀÆü¹á¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â½Ð¾ìÏÈ40¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤Ë¤ÏÍ½Áª¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î3¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ÇŽ¤»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡Éô¤Ë¤Ï¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±Ç¯Á°¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç4°Ì¤Ë½ª¤ï¤êŽ¤¾å°Ì3Ì¾¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀã¿«¤â²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯Î×¤ó¤Àº£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£
¡¡Âç²ñ3ÆüÌÜ¤Î£¶·î29Æü¡¢Ãë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Í½ÁªÂè3ÁÈ¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤É÷0.6£í¤Î¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤ê¤À¤±12ÉÃ8Âæ¤ËÆþ¤ë12ÉÃ85¤Ç1°ÌÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢Ìë¤Î½à·è¾¡¤ÏÄÉ¤¤É÷0.8£í¤Î¤Ê¤«¡¢2°Ì¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÂç²ñ¿·µÏ¿¤Î12ÉÃ75¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¡£°ìµ¤¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¼ê¸µ¤Þ¤Ç°ú¤´ó¤»¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÂ¨ÂåÉ½ÆâÄê¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£³°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÁª¹ÍÍ×¹à¤ËÂ§¤ê¡¢Âç²ñ¸å¤ËÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ½Áª¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉŽ¤¸åÈ¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3ÂæÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Þ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾å¤²¤ë¡Ù¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇŽ¤½à·è¾¡¤Ï¤½¤³¤À¤±½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÎ®¤ì¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£´ÆüÁ°¤Î»É·ã¤òÆþ¤ì¤ëÎý½¬¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¶á¤¤Éé²Ù¤Î¶¯¤á¤ÎÆâÍÆ¡Ë¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇŽ¤¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ÊÆüËÜµÏ¿¤Î12ÉÃ73¡Ë¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¡Ë»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÇÅÇ¤¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥¿¥¤¥à¤òÆ¨¤»¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î3¥ì¡¼¥¹¤Ç·è¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥Ñ¥ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤·Í½Êó¤Ï±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀ²¤ì¤¿¤Î¤ÇŽ¤Å·¤âÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¡Û
Ê¡Éô¤ÏÍ½Áª¤«¤é¹¥µÏ¿¤ò½Ð¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç»²²ÃÉ¸½à¤òÆÍÇË¤·¤¿
¡¡À¤³¦Âç²ñ¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿ÆÍÇË¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Þ¤Ç»×¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¶þ¿«¡£¤½¤ì¤òÀ²¤é¤¹¤Î¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Àº£¥·¡¼¥º¥ó¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢2·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤À¤¬2·î¾å½Ü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Á´ÆüËÜ¼¼ÆâÁª¼ê¸¢Á°¤Ë¹ø¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Ç¤Î¿¥ÅÄµÇ°¡Ê4·î29Æü¡Ë¤ÏÁö¤ê¤â½Å¤¯¡¢·è¾¡¤Ï13ÉÃ09¤ÇÅÄÃæ¤ËÇÔ¤ì¡¢2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡£¡Ö£±·î¤«¤é£´·î¤Þ¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢Îý½¬ÎÌ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡££³½µ´ÖÁ°¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤ò²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¾å½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¡¢£µ·î12Æü¤ÎÌÚÆîµÇ°¤Ç¤Ï12ÉÃ92¤ò½Ð¤·¤¿¤¬2°Ì¡¢Íâ½µ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï13ÉÃ00¤Ç£³°Ì¡£¿¥ÅÄµÇ°Í¥¾¡°Ê¹ß¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÅÄÃæ¤Ëº¹¤ò¹¤²¤é¤ìŽ¤Ê¡Éô¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¡¢Á°¤Î»î¹ç¤«¤é¶õ¤¤¤¿£³½µ´Ö¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ÇÄ·Ìö¤Î¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½Áª¤È½à·è¾¡¤Î¡Ê12ÉÃ¡Ë8Âæ¡¢7Âæ¤ÎµÏ¿¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅß¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎý½¬¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹ø¤ò¾¯¤·Äã¤¯¤·¤ÆÂ¤ò»«¤¤¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤È¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¹ø¤¬°ìÃÊ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÈÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹â¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¤¤¤Ä·Ìö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Æù¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Çµû¤À¤±¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢1Æü2¿©¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¸ºÎÌ¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Å¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤è¤ê2Ô½Å¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤è¤êÂÎ»éËÃ¤¬£±¡ó¸º¤Î£·¡ó¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÚÎÏ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ12ÉÃ73¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½à·è¾¡¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÆ±Áö¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ö¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¹¬¤»¤ÊÁª¼ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¡ÊºòÇ¯¤Î·è¾¡Ä¾¸å¡Ë¤ò°ì²ó¤âËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÆ§¤óÄ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÁ°Ç¯¤Î¶þ¿«¤òÀ²¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆâÄê¤ò·è¤á¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¡Ú¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊ§¿¡¡¡¤Ä¤¤¤ËÂçÉñÂæ¤Ø¡Û
ÅÄÃæ¡Êº¸¡Ë¡¢»ûÅÄ¡Ê±¦¡Ë¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Ê¡Éô¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿
¡¡Íâ30Æü¤Î·è¾¡¡£¸þ¤«¤¤É÷0.2£í¡¢¶¯¤¤±«¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡Éô¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÍð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¤ò0ÉÃ03¿¶¤ê¤¤ê¡¢12ÉÃ86¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¸ÞÎØÆâÄê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµîÇ¯¤Î¤³¤È¤¬¤è¤®¤Ã¤Æ¡¢ºòÌë¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¥È¥é¥¦¥Þ¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¿É¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤Î·è¾¡¤À¤«¤é¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤±½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÂ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¾§¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áö¤ê¤Î´¶¿¨¤Ïº£²ó¤Î3¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ·è¾¡¤¬°ìÈÖ°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â12ÉÃ8Âæ¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2Ç¯Á°¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½é¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤¿º£Ç¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¾¯¤·¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸À¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¸ÊµÏ¿¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢12ÉÃ7Âæ¤ÎµÏ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ½Ð¤»¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Öº£²ó¤Î12ÉÃ75¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î12ÉÃ73¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬Á´Á³¡¢ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£73¤Î»þ¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥¿¥¤¥àÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºòÆü¤Ï3ÂæÌÜ°Ê¹ß¤«¤éµÞ¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¡Ê12ÉÃ¡Ë7Âæ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
Áö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤Ç½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¡¼¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶ÉÌÌ¤ò¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¾ò·ï¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤Þ¤¿7Âæ¤ÏÁÀ¤¨¤ë¤·Ž¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹Ê¡Éô¤À¤¬Ž¤¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦¤Î¾å°Ì¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤¬12ÉÃ2Âæ¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸·¤·¤µ¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤¬¡Ê12ÉÃ¡Ë7Âæ¤Ç¤Ï¥±¥Á¥ç¥ó¥±¥Á¥ç¥ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë7Âæ¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤Ð6Âæ¡¢5Âæ¤âÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¤³¦¤ÎÁª¼ê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¡Ë·è¾¡¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤Ï12ÉÃ5Âæ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Ï3ÂæÌÜ¡Ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¡Ë°Ê¹ß¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò2ÂæÌÜ¤«¤é¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËµÏ¿¤â¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂåÉ½Áè¤¤¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿»ûÅÄ¤äÅÄÃæ¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤Ï·ç¾ì¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀÄÌÚ±×Ì¤¡Ê¼·½½¼·¶ä¹Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤é¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¿¤¤Ž¤¤â¤Ã¤ÈµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡º£²ó¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»²²ÃÉ¸½àµÏ¿ÆÍÇË¤ÈÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢28ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¡£