人気アニメーション映画『怪盗グルー』シリーズの第4弾『怪盗グルーのミニオン超変身』で共同監督を務めるクリス・ルノーが、5作目製作の可能性に言及している。

米のインタビューにて『怪盗グルー』シリーズの将来について考えを明かしたルノー。「僕たちが良いストーリーを思いつき、新たな領域をカバーできると感じられたら、間違いなく(第5作の)可能性はある」と、さらなる続編製作の条件としてクオリティと革新性の維持を挙げた。

© Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

もっとも続編を検討する上で、シリーズの興行的成功も重要だ。その点で、『怪盗グルー』シリーズは長きにわたり高い評価を得ており、これまで公開された4作すべてが歴代アニメ映画の世界興行収入トップ15入り。第3作『怪盗グルーのミニオン大脱走』(2017)とスピンオフ『ミニオンズ』(2015)はトップ10にランクインし、2024年7月3日に米公開された『怪盗グルーのミニオン超変身』は、早くも全世界で2億4,000万ドル以上の興行収入を記録している。これはシリーズの根強い人気と商業的成功を裏付けるものであり、5作目製作への期待はより一層高まっている。

ちなみに、ルノーが挙げたクオリティと革新性という2点は、第4作『怪盗グルーのミニオン超変身』でも発揮されており、米批評家からは「独創的であると同時に、シリーズの一貫したアイデンティティに忠実」などと絶賛されている。今後もシリーズが続き、観客を魅了する素晴らしいストーリーが展開されることに期待したい。

© Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.『怪盗グルーのミニオン超変身』は2024年7月19日(金)から全国公開。

