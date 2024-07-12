²µ½÷ºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡Ú7¡¿12¶âÍËÆü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Û
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¤¤Þ¤¹♡¡¡7·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë°ìÈÖ±¿Àª¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤â¥Á¥§¥Ã¥¯ ¡Ó¡Ó¡Ó
ÈþÍÆ°åÎÅÈ¯¤À¤«¤é¼ê±þ¤¨¤¬ÃÇÁ³°ã¤¦¡ª¡ÖKUJIME¡×¤Î¥»¥é¥à¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç³ð¤¨¤ëàÎ©¤ÆÄ¾¤·¥¹¥¥ó¥±¥¢á
¥´¥ë¥Õ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÈþ½÷¤¬ËÜµ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¡ª1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¢ö
¤ª»Å»ö¤ÎÆü¤Ç¤âµÙÆü¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ªÂç¿Í¤¬Áª¤Ö¤Ù¤¡ÖËÜÊª»Ö¸þ¡×¤ÎÏÓ»þ·×
¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ÎÆü¡£¹¥´ñ¿´¤Ë½¾¤¤½ÀÆð¤Ë¹ÔÆ°¤ò¡£Îø°¦±¿¤Ï¹¥Ä´¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÍ½´¶¡£»Å»ö¤Ï¥ß¥¹¤ËÃí°Õ¡£¶â±¿¤ÏÎÉ¹¥¡£²´µíºÂ
½Ï¹Í¤È³°Éô¤Î°Õ¸«¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¡£Îø°¦¤Ï¶èÀÚ¤ê¤Î»þ´ü¡£»Å»ö¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£ÁÐ»ÒºÂ
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¿·É÷¡£ÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡£»Å»ö¤ÏË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬½¼¼Â´¶¤¢¤ê¡£Îø°¦¤ÏÍ§¾ð¤«¤éÈ¯Å¸¤Î²ÄÇ½À¡£³ªºÂ
¸ø»ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ä²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¡£Îø°¦¤ÏÅØÎÏ¤¬¼Â¤ê¤Þ¤¹¡£µÒ´ÑÅª»ëÅÀ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡£»â»ÒºÂ
Ì¤ÃÎ¤Î»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡£Îø°¦¤ÏË»¤·¤µ¤ÇÄäÂÚµ¤Ì£¡£»Å»ö¤Ï¸á¸å¤«¤é¾å¸þ¤¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¡£²µ½÷ºÂ
¼þ°Ï¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤Æü¡£¿¿Ùõ¤ÊÂÐÏÃ¤ò¡£Í¶¤¤¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤ò¡£Îø°¦¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¡£»Å»ö¤ÏÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡£Å·ÇéºÂ
¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ëÆü¡£ËÜ²»¤ÎÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¡£Îø°¦±¿¹¥Ä´¡£»Å»ö¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤½¤¦¡£ê¸ºÂ
¼«¸ÊÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤ëÆü¡£ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡£Îø°¦¤Ï·×²èÅª¤Ë¡£»Å»ö¤Ï´Ä¶ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤ò¡£ÀÑ¶ËÀ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£¼Í¼êºÂ
¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤¹¤ëÆü¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤â¡£»Å»ö¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¡£Îø°¦¤Ï¿·Å¸³«¤Î²ÄÇ½À¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¡£»³ÍÓºÂ
¼«¸ÊÀ°Íý¤È¼Ò¸ò¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤¬µÈ¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¡£Îø°¦±¿¤Ï¸á¸å¤«¤é¾å¾º¡£²ñÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¿åÉÓºÂ
»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤½¤¦¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¡£Îø°¦¤Ï¼«¤é¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê¡£µûºÂ
´õË¾¤òÌÀ³Î¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÆü¡£»Å»ö¤Ï¿·ÌÜÉ¸¤ò¡£Îø°¦¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£²ñÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
Àê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
²¦ ¼ë³¤¡Ê¤ª¤¦ ¤¢¤±¤ß¡ËÀèÀ¸
Öà½÷²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì½¤¹Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç30Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸Ä¿Í´ÕÄê¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢ºÜ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ä¹Ã«Àî¤ï¤«¤Ê