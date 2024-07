人気町焼肉の2店舗目がオープン！ 1,100円で楽しめる名物「三宝苑ロース」とは？（東京・阿佐ケ谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は阿佐ケ谷にオープンした、野方で人気の焼肉店初の姉妹店。

〈New Open News〉

炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店(東京・阿佐ケ谷)

出典:食肉100年の計さん

2024年6月、阿佐ケ谷駅から徒歩14分ほどの場所に、野方で愛されている「三宝苑」の2号店「炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店」がオープンしました。「三宝苑」は1966年創業の老舗焼肉店で、2023年にリニューアルしています。産地・銘柄にはこだわらず、店主の見極めたおいしい黒毛和牛だけを使用し、上質な焼肉をコスパ良く楽しめると人気です。

新店舗の場所は、知人の紹介で出店が決まったそう。「三宝苑」で修業を積んだ店主による丁寧な下処理と確かな技術で、本店と変わらぬ味を楽しむことができます。

ネオンが目を引く外観 出典:食肉100年の計さん

レトロなネオン管が目を引く店舗は、ガラス張りで開放感があります。店内は黒を基調とした落ち着いた雰囲気で、客席はテーブル席や小上がり席など全36席を用意。少人数はもちろん、家族での食事、グループでの利用にも使い勝手が良さそうです。完全個室も完備しているので、プライベート感を大事にしたい方にもおすすめです。

三宝苑ロース 写真:お店から

看板メニューは「三宝苑ロース」1,100円で、さっぱりしていていくらでも食べられる赤身肉と自慢の「秘伝のタレ」との相性が抜群。「秘伝のタレ」は1966年の創業当時から受け継ぎ変わらぬ味を提供するため、毎日手作りで仕込んでいるそうです。

特上タン塩 写真:お店から

他にも少し厚めのカットで食べ応え抜群の「タン塩」1,800円や、軟らかくジューシーで噛めば噛むほどおいしい「特上タン塩」3,000円、脂っこすぎず食べやすいお肉を全国から厳選して仕入れている「カルビ」1,300円など豊富なメニューがそろっています。

カンジャンセウ 写真:お店から

もやしやゼンマイ、ネギ、海苔などが少し辛めのタレと合わさり絶妙なおいしさの「まぜまぜナムル」800円や、醤油漬けのプリプリとした海老の旨みがたまらない「カンジャンセウ」1,200円などの一品料理も人気です。

東京食肉市場より厳選した黒毛和牛とホルモンを気軽に楽しめる町焼肉。本店のように地元の人たちから長く愛されるお店になりそうですね。暑い夏こそおいしいお肉でパワーチャージ! リーズナブルでハイクオリティな焼肉を楽しみに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ロース タレ 出典:食肉100年の計さん

『野方の人気焼肉店「三宝苑」の分店。

テーブル席、小上がり席、個室有りで幅広いお客様に対応出来る清潔な店内です。

提供される焼肉と一品料理は、本店同様の仕入れ力もさることながら、本店で修行を積んだオーナーシェフの方の、細部にまでこだわった下処理と確かな技術が際立ちます。

気をてらった流行り廃りのチェーン店が乱立する中、日本人全員が大好きな王道焼肉店です』(食肉100年の計さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店住所 : 東京都杉並区阿佐谷北4-24-3 迦葉阿佐ヶ谷マンション 1FTEL : 03-6265-5959

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

