Unihertz(ユニハーツ)は11日(現地時間)、以前に予告していた超小型スマートフォン(スマホ)「Jelly」シリーズの次期モデル「Jelly Max」をクラウドファンディングサイト「Kickstarter」( https://www.kickstarter.com/discover/advanced?term=unihertz )にて現地時間(CST)の2024年7月16日(火)20:00から支援募集開始するとお知らせしています。

🎉 The wait is almost over! The Jelly Max will launch on Kickstarter on July 16th, 20:00 UTC+8. ⏰ Mark your calendars now!



Sign up within the LAST 5 days and secure your chance to be the first to avail of the 40% OFF super early bird price 👉 https://t.co/LsgnKGDFdm pic.twitter.com/c3elyMOG49