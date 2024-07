こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。

今回の放送は、クイズ「事故に遭わないために必要な服装選びのポイントは?」を出題しました。

雨の日は、歩行者や自転車、車のドライバーなど、すべての人の視界が悪くなるうえ、安全確認がおろそかになりがち。事故につながりやすくなります。交通事故に遭わないためには、いち早く自分の存在を認識してもらうことが大切です。白や黄色などの明るい色は光の反射率が高く、ドライバーから気づいてもらいやすくなります。雨の日は昼間でも暗いため、明るい色の服や反射材を取り入れて、事故に遭わないようにしましょう。JA共済では、歩行者がドライバーからどのように見えるのか診断できる「服装“見えやすさ”診断 見えチェック」 https://social.ja-kyosai.or.jp/miecheck/を実施中。服や身体に当たった光が、どの程度反射するかをデジタル測定し、薄暮時間帯での服装の“見えやすさ”を診断します。ぜひ確認してみてください。監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/