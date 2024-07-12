¡Ö¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¡×µ×ÊÝ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¡¢£²¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤«¡£¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿ÍË¾³ô¤Ï¡©
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØX catalunya.cat¡Ù¤¬£··î11Æü¡¢¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¡£¥¯¥Ü¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤Î¹¶·â¤Ë¤Ï²ÐÌô¤¬É¬Í×¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¹¤ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï°ìÉô¤Î±½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤Î¼ã¤¤FW¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢Æ±Ë¦¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¾µÇ§¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ¤ÈÎëÌÚ¤ÎÏ¢·¸¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°Àþ¶¯²½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÎëÌÚ¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢16»î¹ç¤Ç£µÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Èà¤ÎÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë²ÄÇ½À¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«22ºÐ¤Î»°±ºÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âµ¶¤Î£¹ÈÖ¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿Â¿ºÍÀ¤ò¼¨¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀï½Ñ¤ËÅ¬±þ²ÄÇ½¤Êµ®½Å¤Ê¿Íºà¤À¡£¤³¤Î½ÀÆðÀ¤³¤½¤¬¡¢Èà¤ò¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤Î¥×¥ì¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Ç60Ëü¥æ¡¼¥í¤«¤é600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤Ø¤ÈÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤³¤ÎÁý²Ã¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç¤ÎÈà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÈà¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£Èà¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈà¤ò¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢£¶·î£¶Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Þ¥¸¥ç¥é¥ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°Â²Á¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ëµ»½ÑÅªÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£¤³¤¦ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Î»ñ¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÈ×¤È¸ú²ÌÅª¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤ÈÎëÌÚ¤Î¶¦Æ®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØX catalunya.cat¡Ù¤¬£··î11Æü¡¢¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¡£¥¯¥Ü¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤Î¹¶·â¤Ë¤Ï²ÐÌô¤¬É¬Í×¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¹¤ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï°ìÉô¤Î±½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤Î¼ã¤¤FW¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢Æ±Ë¦¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¾µÇ§¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ¤ÈÎëÌÚ¤ÎÏ¢·¸¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°Àþ¶¯²½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡ÚPHOTO¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Ç60Ëü¥æ¡¼¥í¤«¤é600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤Ø¤ÈÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤³¤ÎÁý²Ã¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç¤ÎÈà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÈà¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£Èà¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈà¤ò¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢£¶·î£¶Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Þ¥¸¥ç¥é¥ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°Â²Á¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ëµ»½ÑÅªÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£¤³¤¦ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Î»ñ¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÈ×¤È¸ú²ÌÅª¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤ÈÎëÌÚ¤Î¶¦Æ®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô