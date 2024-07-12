·ëº§¡¢Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¿¹ºéÃÒÈþ¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¤Ç¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¿¹ºéÃÒÈþ¡Ê31¡Ë¤¬¡¢11Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿¹ºé¤Ï¡Ö3Æü´Ö¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡¡8·î¤«¤é¥Ù¥¹¥È¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Æº£²ó¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·è¹Ô¡ª¡ª¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÑ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä´èÄ¥¤Ã¤¿¡¼¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.6¥¥í¡×¤È¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ºÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¤Ç¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ç¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Ì¿¿½¸»£¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÎ½Å¤ËÌá¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¶áÆ»¡¡¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤·Ãå¤¿¤¤¤ªÍÎÉþÃå¤ì¤ë¤·¥«¥é¥À·Ú¤¤¤·¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ê»ö¤À¤é¤±¡¡º£¤Ï»ä¤ÎÄÌ¾ïÂÎ½Å¤ËÌá¤·¤¿¤À¤±¤À¤±¤É¤ª»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤À¤Ê¤¢¡¼¡£Ìá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ªÆâÂ¦¤«¤é¤âåºÎï¤Ç¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿©»ö´ÉÍý¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤´Ë«Èþday¤âºî¤Ã¤ÆËèÆü¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ë¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡Ç¯Ãæ¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¹ºê¤Ï1·î¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥íÌîµåÀ¾Éð¤ÎÊ¿¾ÂæÆÂÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£