à´ßÅÄÀ¯¸¢Æþ¤êá¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤ï¤µ¤ì¡Ä¡¡ÀÐ´Ý¿Æó»á¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÍ¿ÌîÅÞ¡Ö¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡×
¡¡´ßÅÄÀ¯¸¢Æþ¤ê¤â¡ª¡©¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç°ìÌö¡¢»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤Îµî½¢¤Ë±ÊÅÄÄ®¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ûÀ®À¯ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÌµÅÞÇÉÁØ¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó£±£¶£µËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÐ´Ý»á¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤¢¤ë¹Åç£±¶è¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Ò£å£È£á£ã£Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ°ìÀÆËªµ¯¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£½°±¡Áª¤ÇÁ´¹ñ¤«¤éÃç´Ö¤òÊç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Æ¸õÊä¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤ó¤È¤«Â¿Ê¬¾¡¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÁ´Á³»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»Ù»ý¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤Ï¼óÄ¹»Ö¸þ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹ñÀ¯Áªµó¤òÀï¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²áµî¤ËÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅÞ¤ä°Ý¿·¤Ê¤É¡¢Âè»°¶Ë¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤ÏËèÅÙµ¯¤¤ë¡£¤±¤·¤«¤±¤ë¿Í¤ä¤ª¥«¥Í¤ò½Ð¤¹¿Í¡¢¸õÊä¼Ô¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½°±¡Áª¤ä»²±¡Áª¤Þ¤Ç¤ÏÀª¤¤¤À¤±¤ÇÀÐ´Ý¿·ÅÞ¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤·¤ç¤»¤ó¤ÏÅöÁªÌÜÅö¤Æ¤Î±¨¹ç¤Î½°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áªµó¸å¤Ï¤¹¤°¤ËÃç´Ö³ä¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¸«¤ë¤Ê¤é¡¢Ã»´üÀï¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÔÃÎ»öÁªÁ°¤ËÀÐ´Ý»á¤¬°Ý¿·¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢ÊªÊÌ¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·Ð°Þ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÐ´Ý»á¤Ï¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼çÍ×¸õÊä°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤À¤±¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë±¢¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤ë°Ý¿·¤ÏÀÐ´Ý»á¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¨¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤¤¡£´ûÀ®À¯ÅÞ¤ÏÀÐ´Ý¿·ÅÞ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÉ¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯¤É¤³¤«¤Î¼óÄ¹¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤¬¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯ÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÐ´Ý»á¤Ï£±£±Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢Âç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö´ßÅÄÁíÍý¤¬¡Ê¹Åç£±¶è¤«¤é¡Ë½ÐÇÏ¤µ¤»¤Þ¤¤¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸Âç¿Ã¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤é¼õ¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ±´Ö¿ÍÅÐÍÑ¤Ç¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢Æþ¤ê¤â¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£