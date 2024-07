【ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」】7月12日~ 発売価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」を本日7月12日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットは、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の人気者たちが大集合したおもちゃ「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」が登場する。

本日7月12日からスタートする第1弾は「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリアのアトラクションをモチーフにしたマリオやヨッシーなどのおもちゃに加え、2024年後半に開業予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」のアトラクションをモチーフにしたおもちゃなど、6種がラインナップ。

また、7月19日からの第2弾ではイルミネーションのミニオンやおさるのジョージ、ジョーズなどをモチーフに、パークのパレードのようなワクワク感満載の、水遊びや外遊びを楽しめるおもちゃ6種が登場する。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」

第1弾:7月12日(金)~7月18日(木)

こうらをとばそう!マリオカート

「スーパーマリオ・ランド」のアトラクションをモチーフにしたおもちゃ。マリオカートにこうらのディスクをセットして、横のボタンを押すと、こうらを前に飛ばすことができる。

タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット

パワーアップバンドをモチーフにした、色分けゲームのおもちゃ。フタをあけると、3色のタマゴが入っている。腕につけて上下に振りながらヨッシーと同じ色の穴にタマゴを入れる色分け遊びができる。

ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ

2024年後半に開業予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」のアトラクションをモチーフにしたトロッコのおもちゃ。トロッコを樽にセットして、樽の横のボタンを押すと、トロッコが勢いよく前に飛び出す。トロッコは手転がしで遊ぶこともできる。

土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入口の土管をモチーフにしたミニシアターおもちゃ。土管のファインダーを覗いてボタンを押すと、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」などの8枚の風景が見られる。

陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉

「スーパーマリオ・ランド」にしかいない、「シェフピノキオ」をモチーフにしたおもちゃ。けん玉のように、キノコ型のリングをフライパンやヘラにひっかけて遊べる。

だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット

「スーパーマリオ・ランド」のピーチ城をモチーフにしたおもちゃ。ボタンを押すと絵が変わり、ピーチ姫やマリオなど4種の絵を楽しめる。クッパJr.に見つからずに、ピーチ姫やマリオに会えるか、チャレンジしよう。

第2弾:7月19日(金)~7月25日(木)

エージェントミニオンの水でっぽう

7月19日公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」に登場するミニオンのおもちゃ。ミニオンを水の中に入れて、背中のボタンを押すと、水が勢いよく飛び出て遊ぶことができる。

おさるのジョージのシャボン玉

帽子の底は取り外すことができ、シャボン玉液入れになる。赤い輪をシャボン玉液につけて、帽子の裏側から息を吹きかけるとシャボン玉が出てくる。

※シャボン玉液はおもちゃに含まれておりません。

ジョーズの水でっぽう

ジョーズの口を水につけて、しっぽを引いて水を入れる。しっぽを押すと水が勢いよく出て、水遊びを楽しめる。

ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス

ジュラシック・パークに出てくるティラノサウルス、T-レックスのおもちゃ。しっぽを下に押すと顎が動き、物を掴むことができる。

かぜをおこそう!ピットクルーミニオン

7月19日公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」に登場するミニオンのおもちゃ。持ち手のグレーのボタンをすばやく押すと、プロペラが回って風がおきる。

シェイク!パーティミニオン

7月19日公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」に登場するマラカスを持ったミニオンのおもちゃ。おもちゃを上下に振ると、面白い音が鳴る。キーリングが付いており、鞄などに取り付けることができる。

第3弾:7月26日(金)~

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第1弾・第2弾で登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「手のひらにのるテーマパーク」

テーマパークに出かける楽しみは、世代の違いを超えて、多様です。大好きなキャラクターに会えること、家族や友達と「WOW!」と驚く体験を共有できること、自分の手の器用さや運動神経の良さを自慢するチャンスがあること、いろいろな物語を想像することで話題が豊かになること、水や風や音などの物理的な変化で遊べること等々、とてもアクティブで、豊かなコミュニケーションがあふれています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズのおもちゃは、手のひらにのる、ミニチュアのテーマパークです。おうちで「WOW!」と発見を楽しんであそびましょう。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

今回は、バラエティーに富んだおもちゃが様々な領域の遊びを引き出します。「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のマリオやヨッシー、ドンキーコングたちの世界を想像しながら遊んでみましょう。

「土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド」は、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入り口の土管をモチーフにしたミニシアターのおもちゃで、土管のファインダーを覗いてボタンを押すと、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の風景が広がっています。ボタンを押すとスライドが変わるので、「次は何がでてくるかな?」と順番を予測する、論理的思考も育めます。

「タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット」では、タマゴを同じ色の穴に入れるゲームを通して、図形・空間の認識を用いる遊びが楽しめます。

「陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉」や、「ジョーズの水でっぽう」、「エージェントミニオンの水でっぽう」のおもちゃは、遊びながら、身体動作の巧緻性が養われます。

「かぜをおこそう!ピットクルーミニオン」の扇風機は、ファンで風をおこす遊びを通して、自然科学への興味を深める遊びができます。ワクワクする夏のハッピーセットを、今夏の思い出作りにぜひご活用ください。

