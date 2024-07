auから新フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold6 SCG28」や「Galaxy Z Flip6 SCG29」などが登場!

KDDIおよび沖縄セルラー電話は11日、Samsung Electronics(以下、Samsung)が発表したばかりの新商品であるフォルダブルスマートフォン(スマホ)「Galaxy Z Fold6」や「Galaxy Z Flip6」およびスマートウォッチ「Galaxy Watch Ultra」や「Galaxy Watch7」、完全ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3」や「Galaxy Buds3 Pro」を取り扱うと発表しています。

<Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6>

<Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7>

<Galaxy Buds3、Galaxy Buds3 Pro>

発売日はGalaxy Watch Ultraが2024年7月下旬以降を予定し、それ以外の製品は2024年7月31日(水)で、各製品ともに発売に先立って2024年7月17日(水)9時より予約受付を実施するとのこと。販路はauショップやau Style、量販店、公式Webストア「au Online Shop」などのすべてau取扱店となります。取り扱われる製品/モデルはスマホがau版となる「Galaxy Z Fold6(型番:SCG28)」の256GBモデルと512GBモデル、1TBモデル、「Galaxy Z Flip6(型番:SCG29)」の256GBモデルと512GBモデル、スマートウォッチがメーカー版のLTEモデルとなるGalaxy Watch Ultraの47mm(型番:SM-L705F)およびGalaxy Watch7の44mm(型番:SM-L310F)と40mm(型番:SM-L300F)、イヤホンがメーカー版となっています。また本体色はGalaxy Z Fold6 SCG28の256GBモデルがシルバーシャドウおよびネイビーの2色、512GBモデルと1TBモデルがシルバーシャドウの1色のみ、Galaxy Z Flip6 SCG29の256GBモデルがシルバーシャドウおよびブルー、ミント、イエローの4色、Galaxy Watch Ultraがシルバーおよびグレイ、ホワイトの3色、Galaxy Watch7の44mmがグリーンとシルバーの2色、40mmがグリーンとクリームの2色、Galaxy Buds3およびGalaxy Buds3 Proがともにシルバーとホワイトの2色です。価格(金額はすべて税込)はau Online Shopなどの直営店ではGalaxy Z Fold6 SCG28の256GBモデルが269,800円(6,998円+6,991円/月×22回+109,000円)、512GBモデルが284,900円(7,654円+7,643円/月×22回+109,100円)、1TBモデルが319,800円(8,514円+8,513円/月×22回+124,000円)、Galaxy Z Flip6 SCG29の256GBモデルが169,800円(4,138円+4,121円/月×22回+75,000円)、512GBモデルが184,800円(4,794円+4,773円/月×22回+75,000円)とのこと。また残価設定方式の販売施策「スマホトクするプログラム」を利用して23カ月目に返却して特典を利用した場合の実質負担額はGalaxy Z Fold6 SCG28の256GBモデルが160,800円、512GBモデルが175,800円、1TBモデルが195,800円、Galaxy Z Flip6 SCG29の256GBモデルが94,800円、512GBモデルが109,800円となります。さらに「au Online Shopお得割」で新規契約なら11,000円割引、他社から乗り換え(MNP)なら22,000円割引のほか、2024年9月30日(月)までにGalaxy Z Fold6およびGalaxy Z Flip6へ機種変更して「auマネ活プラン」と「故障紛失サポート ワイド with Cloud」に加入すると22,000円が割り引かれます。なお、このうちのGalaxy Z Fold6 SCG28の512GBモデル(シルバーシャドウ)と1TBモデル(シルバーシャドウ)、Galaxy Z Flip6 SCG29の256GBモデル(イエロー)と512GBモデル(シルバーシャドウ)はau Online Shop限定での販売となるということです。またGalaxy Z Fold6 SCG28およびGalaxy Z Flip6 SCG29は日本向けメーカー版と同様におサイフケータイ(FeliCa)に対応しており、背面などの外装には「au」ロゴはありません。一方、Galaxy Watch Ultraは120,910円(3,166円+3,152円/月×22回+48,400円)、Galaxy Watch7の44mmが85,140円(2,420円+2,410円/月×22回+29,700円)、40mmが78,650円(2,244円+2,223円/月×22回+27,500円)で、スマホトクするプログラムを利用した場合の実質負担額はGalaxy Watch Ultraが72,510円、Galaxy Watch7の44mmが55,440円、40mmが51,150円となっています。またGalaxy Buds3が27,500円、Galaxy Buds3 Proが38,500円とのこと。さらにSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンが「発売記念 予約キャンペーン」を実施し、対象期間にGalaxy Z Fold6およびGalaxy Z Flip6を予約して購入し、購入した製品にプリインストールされている「Samsung Member」アプリから応募するともれなくGalaxy Buds3(ホワイト)がプレゼントされ、Galaxy Watch UltraおよびGalaxy Watch7を購入すると必ず「Galaxy Watch Band」がプレゼントされ、Galaxy Buds3およびGalaxy Buds3 Proを購入すると必ず「Galaxy Buds Case」がプレゼントされます。対象期間はGalaxy Z Fold6 SC-55EおよびGalaxy Z Flip6 SC-54Eの購入・応募が発売日から2024年8月中旬(予定)まで、Galaxy Watch UltraおよびGalaxy Watch7、Galaxy Buds3、Galaxy Buds3 Proの購入・応募が発売日から2024年8月31日(土)まで、。なお、スマートウォッチとイヤホンの特典であるSamsung オンラインショップクーポンの有効期限は2024年9月30日(月)23:59までで、スマホの購入特典は2024年8月中旬より順次発送予定だとしています。Galaxy Z Fold6およびGalaxy Z Flip6は折りたたみ型のフォルダブルスマホの業界をリードするSamsungの「Galaxy Zシリーズ」の最新機種で、最新のQualcomm製チップセット(SoC)「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy」を搭載したことによって圧倒的なパフォーマンスですべての人に唯一無二の体験を提供し、新たに「Galaxy AI」に対応することでさらに生産性や効率化が向上しています。またGalaxy Z Fold6はFoldシリーズ史上で最薄・最軽量となり、Galaxy Z Flip6は約5000万画素CMOSリアカメラや4000mAhバッテリーなどと性能が向上するなどしているほか、両製品ともに一般的な「IP6X」(粉塵が内部に侵入しない)ではなく「IP4X」(直径1.0mmの固形物まで内部に侵入しない)ながらも初の防塵性能が謳われ、さらに7世代のOSバージョンアップをサポートするとしています。その他、両製品の詳細については以下の記事や公式Webページをご覧ください。・「Galaxy Z Flip6」「Galaxy Z Fold6」をauから7月31日に発売 | KDDI News Room・au「Galaxy Z Fold6」「Galaxy Z Flip6」& ケースアクセサリー 2024年7月17日(水)予約開始・7月31日(水)発売 - Samsung Newsroom 日本・Galaxy Z Fold6 | Z Flip6 発売記念 予約購入キャンペーン | Samsung Japan 公式Galaxy Z Fold6 | スマートフォン(Android スマホ)| auGalaxy Z Flip6 | スマートフォン(Android スマホ) | auGalaxy Watch UltraおよびGalaxy Watch7はSamsungが展開しているスマートウォッチ「Galaxy Watch」シリーズの最新機種で、Googleが開発・提供するスマートウォッチ向けプラットフォーム「Wear OS by Google」を搭載し、新たにAIが最適化されたGalaxyエコシステムによって健康管理機能に「Health AI」が追加されて幅広い提案をしてくれる「健康スコア管理」や睡眠の質が上がるように支援してくれる「睡眠パターン」などが利用可能となっています。また日本向け製品は引き続いておサイフケータイ(FeliCa)に対応しています。その他、両製品の詳細については以下の公式Webページをご覧ください。・「Galaxy Z Flip6」「Galaxy Z Fold6」をauから7月31日に発売 | KDDI News Room・au「Galaxy Watch Ultra (LTE)」7月下旬以降発売 「Galaxy Watch7 (LTE)」 7月31日(水)発売 2024年7月17日(水)より予約開始 - Samsung Newsroom 日本・Galaxy Watch Ultra | Watch7 発売記念キャンペーン | Samsung Japan 公式Galaxy Watch Ultra | au +1 collection | auGalaxy Watch7 | au +1 collection | auGalaxy Buds3およびGalaxy Buds3 ProはSamsungが展開している完全ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds」シリーズの最新機種で、同様にAIが最適化されたGalaxyエコシステムによって「インテリジェントサウンド」に対応し、周辺環境に応じた音質の最適化やリアルタイム通訳、リスニングモード通訳などの機能が利用できるようになっています。その他、両製品の詳細については以下の公式Webページをご覧ください。・「Galaxy Z Flip6」「Galaxy Z Fold6」をauから7月31日に発売 | KDDI News Room・au「Galaxy Buds3 Pro」「Galaxy Buds3」 発売決定 2024年7月17日(水)予約開始・7月31日(水)発売 - Samsung Newsroom 日本・Galaxy Buds3 Pro | Buds3 発売記念キャンペーン | Samsung Japan 公式Galaxy Buds3 | au +1 collection | auGalaxy Buds3 Pro | au +1 collection | au

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Galaxy Z Fold6 関連記事一覧 - S-MAX・Galaxy Z Flip6 関連記事一覧 - S-MAX・Galaxy Watch Ultra 関連記事一覧 - S-MAX・Galaxy Watch7 関連記事一覧 - S-MAX・Galaxy Buds3 関連記事一覧 - S-MAX・Galaxy Buds3 Pro 関連記事一覧 - S-MAXau