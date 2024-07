【Her lip to BEAUTY】大人気の香りをまとったハンドソープが数量限定発売♡

Her lip to BEAUTYは、ブランドで1番人気の香りに包まれながら手指を清潔に洗えるハンドソープ『BEAUTY HAND SOAP - NUDE PEARL -』を、2024年7月13日(土)午後7時より先行予約を開始し、8月3日(土)よりルクア イーレ店にて先行発売、8月10日(土)より公式オンラインストアとHouse of Hermeにて数量限定で発売いたします。

“NUDE PEARL”の香りのハンドソープ

ブランドで大人気のHer lip to BEAUTYのシグネチャーパフューム“NUDE PEARL”の香りのハンドソープが新発売!洗っている時だけでなく、洗い終わった後もずっと香りが手指を包み込み、ふと手を動かすたびに香りがそっと広がります。

NUDE PEARLとは

かれんな甘さのあるティーローズをベースに、温もりとスパイシーさのあるアンバーやブラックペッパー、神聖なクラリセージをツイストした香り。パールにHer lip to BEAUTYが理想とする女性像を重ね合わせました。奥行きのある魅力を表現した香調は、自分を慈しむ時間にピッタリ。

TOP:ライム/キャラメル/ブラックペッパー

MIDDLE:クラリセージ/ティーローズ/パチョリ/レモンティー

LAST:フローラルローズ/ムスク/アンバー

【Her lip to BEAUTY】商品紹介

BEAUTY HAND SOAP - NUDE PEARL -

(ビューティ ハンドソープ ヌードパール)

300ml 価格:3,300円(税込)

5種のセラミドやヒアルロン酸、プロテオグリカンなどの保湿成分や、肌荒れを防ぐグリチルリチン酸2Kをはじめとする美容液成分85%以上で構成された、ぜいたくなハンドソープ。

手指の潤いやハリを補いキメを整えるため、22種以上の植物由来美容液成分を配合しています。洗うたびに、しっとりとした潤いの持続を感じられますよ。

※合成着色料・シリコン・エタノール・鉱物油・ラウレス硫酸・ラウリル硫酸・紫外線吸収剤・紫外線散乱剤フリー

シンプルでリュクス。Her lip to BEAUTYの世界観を踏襲しながら、甘すぎないモーヴカラーのボトルデザインに。インテリアになじみつつも、さりげない洗練をもたらします。ヘアサロンやオフィスのアクセントとしても!

【Her lip to BEAUTY】限定セットも登場

HAND CARE SET(ハンドケアセット)

価格:5,100円(税込)

旗艦店である大阪 ルクア イーレ店限定で、ハンドソープの発売を記念してHのモノグラムをほどこしたMONOGRAM HAND TOWELとの限定セットをご用意!自分用やギフトにもオススメです。

内容:BEAUTY HAND SOAP/MONOGRAM HAND TOWEL

発売日:2024年8月3日(土)※数量限定、なくなり次第終了

大人気の香りがハンドソープに♡

Her lip to BEAUTYから発売されるハンドソープについて紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

大人気の“NUDE PEARL”の香りを落とし込んだハンドソープは、手を洗っている間だけでなく、洗い終わった後も香りを楽しめるぜいたくなアイテムとなっています。

数量限定となっているので、気になる方はお早めに手に入れてくださいね♪