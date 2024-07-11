ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース STUTS×JJJ、初のツーマンライブを『LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY』として開催決定 STUTS×JJJ、初のツーマンライブを『LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY』として開催決定 2024年7月11日 22時0分 SPICE リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 STUTSとJJJによる初のツーマンライブが、9月15日（日）にリキッドルームの20周年を記念して開催されることが決定した。 『STUTS × JJJ ～LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY～』と題された本公演のチケットは、7月15日（月祝）までプレオーダー受付を実施中。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福井『ONE PARK FESTIVAL2024』でimaseとSOIL&"PIMP"SESSIONSがコラボレーション 第3弾出演アーティスト＆日割りを発表 Original Love Jazz TrioとSTUTSが共演、『M bit Live #1』のオフィシャルレポートが到着 ライブ映像を期間限定で無料配信 宮崎にて開催、オーストラリア発の野外音楽フェス『THE DROP FESTIVAL 2024』第2弾発表で、imase、しなこ、STUTS、乃紫が出演決定