STUTS × JJJ ～LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY～

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STUTSとJJJによる初のツーマンライブが、9月15日（日）にリキッドルームの20周年を記念して開催されることが決定した。

『STUTS × JJJ ～LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY～』と題された本公演のチケットは、7月15日（月祝）までプレオーダー受付を実施中。