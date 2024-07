ÏÃÂê¤Î¿·Å¹7¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª ¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É·ÇºÜÅ¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÅ¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤ÎÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤Þ¤Ç

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. HOLLYS なんばマルイ店(大阪・難波)

2024年5月1日 、大阪のなんば駅前にある「なんばマルイ」の1階に、韓国で人気のエスプレッソカフェ「HOLLYS(ハーリス)」の日本初出店となる「HOLLYS なんばマルイ店」がオープンしました。

HOLLYS なんばマルイ店 出典:mio_25editionさん

2. とんかつ みな斗(大阪・日本橋)

<店舗情報>◆HOLLYS なんばマルイ店住所 : 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 1FTEL : 06-7633-7625

2024年5月15日、「とんかつ みな斗」が大阪・島之内にオープンしました。ミシュラン二つ星を獲得している「旬彩天 つちや」がプロデュースしたとんかつ店として話題を呼んでいます。

とんかつ みな斗 写真:お店から

3. KHAO(東京・神保町)

<店舗情報>◆とんかつ みな斗住所 : 大阪府大阪市中央区島之内2-9-26 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年6月、神保町駅から徒歩1分ほどの場所に「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」にも選出され、名古屋・車道で人気を得ていたタイ料理店「ピッサヌローク」が「KHAO」と名前も新たに移転オープンしました。

KHAO 写真:お店から

4. ステーキ重専門店 あさやけの牛(東京・祐天寺)

<店舗情報>◆KHAO住所 : 東京都千代田区神田神保町2-12-7 フェルメール 1FTEL : 050-3204-2928

2024年3月16日、東急東横線・祐天寺駅から徒歩約2分のところにオープンした「ステーキ重専門店 あさやけの牛」は、中目黒にある焼肉店「びーふてい」の新業態です。

ステーキ重専門店 あさやけの牛 写真:お店から

5. LA MAISON DE B(東京・銀座)

<店舗情報>◆ステーキ重専門店 あさやけの牛住所 : 東京都目黒区祐天寺1-22-4 クレールAI 1FTEL : 03-6826-2429

2024年5月1日、「La Maison de la Bergeronnette GINZA(ラ メゾン ドゥ ラ ベルジュロネット ギンザ)」、通称「LA MAISON DE B(ラ・メゾン・ド・ビィ)」が銀座にオープンしました。至福のスイーツがいただけるデザートサロンです。

ラ・メゾン・ド・ビィ 出典:sweet347さん

6. らー麺 本間(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆ラ・メゾン・ド・ビィ住所 : 東京都中央区銀座5-5-12 HULIC&New GINZA MIYUKI5 9FTEL : 03-6264-5536

2024年5月24日、東京メトロ・赤坂見附駅10番出口から徒歩約3分、一ツ木通り沿いに「らー麵 本間」がオープンしました。

らー麺 本間 写真:お店から

7. 赤坂司宴(東京・赤坂)

<店舗情報>◆らー麺 本間住所 : 東京都港区赤坂4-2-3 ディアシティ赤坂一ツ木館 1FTEL : 03-6277-7765

2024年6月18日、「赤坂司宴(シエン)」が赤坂にオープンしました。上海、旧フランス租界界隈に高級中国料理に特化した15店舗を展開し、上海ミシュランガイドや中国の有名グルメガイドに次々と記載されている名店を輩出しているグループが日本初上陸です。

赤坂司宴 写真:お店から

<店舗情報>◆赤坂司宴住所 : 東京都港区赤坂7-5-11TEL : 050-5593-6591

文:食べログマガジン編集部

