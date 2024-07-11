Image:ankerjapan

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣の先行セールが2024年7月11日（木）〜7月15日（月）の5日間にわたり開催中。

現在、IPX7の防水規格で、水回りでも使用できるBluetoothスピーカー｢Soundcore 2｣やノイズキャンセリングの強度を自動で調節する｢ウルトラノイズキャンセリング 2.0｣を搭載した完全ワイヤレスイヤホン｢Soundcore Liberty 4｣など、Anker（アンカー）のオーディオアイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2024年7月11日20時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

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「Soundcore 2」が36％オフなど、Ankerの超定番スピーカーをお得に買うなら、この機会に！

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック) 5,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック 6,990円 Amazonで購入する PR PR

空間オーディオに対応したHi-Fiスピーカーなど、高品質なサウンドを楽しめるAnkerのスピーカーが最大35％オフ！

Anker Soundcore Motion X600 Bluetoothスピーカー【空間オーディオ/ハイレゾ音源再生 / 50W出力 / IPX7防水規格 / 最大12時間再生 / Proイコライザー機能/AUX対応】ブルー 24,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Motion+ Bluetooth スピーカー 防水 重低音 apt-X 30W出力 12時間連続再生 IPX7 パッシブラジエーター iPhone & Android 対応 ブラック 9,999円 Amazonで購入する PR PR

＞＞Ankerスピーカーのプライムデー対象商品一覧を見る

機能十分で高コスパ。Ankerのワイヤレスイヤホンがお買い得価格で勢揃い！

Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】スカイブルー 14,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック 7,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Sleep A10 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大47時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時のモニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】 11,500円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore AeroFit Pro（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / 3Dオーディオ / IP55防水規格/ 最大46時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 22,990円 Amazonで購入する PR PR

＞＞Ankerイヤホンのプライムデー対象商品一覧を見る

音質やノイキャンにこだわりたい方にオススメ。Ankerのワイヤレスヘッドホンも軒並みセール特価に！

Anker Soundcore Life Q30 (第二世代) (Bluetooth5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【アクティブノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続時) / 最大50時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック 8,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Space Q45（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【最大65時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング2.0 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】ホワイト 14,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Life Q35（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）【LDAC対応 / ウルトラノイズキャンセリング / ハイレゾ対応 (ワイヤレス / 有線) / 外音取り込みモード / NFC・Bluetooth対応 / 最大40時間音楽再生 / マイク内蔵 / 専用アプリ対応】ネイビー 11,990円 Amazonで購入する PR PR

欲しかったAnker Nebulaのプロジェクターをお得に購入するなら、プライムデー先行セールで！

Anker Nebula (ネビュラ) Capsule 3 (Google TV搭載モバイルプロジェクター)【フルHD / 200ANSI ルーメン / 最大120インチ / 8Wスピーカー / 自動障害物回避/垂直・水平台形補正/フォーカス調整/スクリーンフィット/小型/家庭用】 62,500円 Amazonで購入する PR PR

Anker Nebula (ネビュラ) Capsule 3 Laser（フルHD モバイルレーザープロジェクター）【レーザープロジェクター / 300ANSI ルーメン/オートフォーカス機能/自動台形補正 / 8W スピーカー/DLP搭載 / 7000種類以上のアプリケーション / ホームシアター / usb】 119,900円 Amazonで購入する PR PR

Anker Nebula (ネビュラ) Capsule (Android搭載モバイルプロジェクター)【100ANSI ルーメン/DLP搭載 / 360°スピーカー/ホームエンターテインメント】ブラック 39,999円 Amazonで購入する PR PR

＞＞Ankerのモバイルプロジェクターがお買い得

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazonプライムデー｣の先行セールは、7月15日23時59分まで開催中！

Source：Amazonプライムデー