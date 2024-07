関連リンク

デビューに先立ち突如投稿された「KAWASAKI」と題したパフォーマンス動画が瞬く間に拡散され、一夜にして300万回再生を記録、現在1000万回再生を突破したONE OR EIGHT。そんなONE OR EIGHTから、メンバーのSOUMAによるパフォーマンスコンテンツ「ONE OR EIGHT / Cash In Cash Out (SOUMA)」が公開された。本動画は、世界的大ヒットを連発しているPharrell Williamsが、21 SavageとTyler, The Creatorを迎えた楽曲「Cash In Cash Out」をベースに、オリジナルのリリックをのせたパフォーマンスコンテンツ。Louis Vuittonのモノグラムがプリントされたデニムシャツを身にまとい、自信に満ち溢れた多彩なフローで魅了するSOUMAのパフォーマンスで、自由に今を楽しむ自分流な生き方を見事に表現している。