フェイラーから、くまのプーさんがモチーフの『ハニーポット』の商品が、2024年7月29日(月)正午より販売開始! フェイラー公式オンラインショップ限定で展開される。さっそく商品をチェックしよう!『くまのプーさん』は、100エーカーの森に住んでいるくまのぬいぐるみ「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれた作品。1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。

今回登場するディズニーデザイン商品『HONEY POT(ハニーポット)』は、プーさんが暮らす100エーカーの森を、イエローとグレーの2トーンカラーで表現したデザイン。風船につかまってハチミツ探しの旅に出たプーさんと、きれいな草花やハチの巣が描かれている。アイテムは全部で16種類。定番のハンカチはもちろん、バッグやポーチ、マチ付き巾着、マルチケースなど、多彩なラインナップとなっている。どのアイテムも、明るいイエローを基調とした生地に、笑顔のプーさんがデザインされていて、持っているだけで元気が出そう♪ご紹介したアイテムは限定品のため、在庫がなくなり次第、販売終了となる。再入荷もないので注意しよう。また、1人各アイテム1点限りの購入点数制限が設けられているので、こちらもご注意を!可愛くて実用的な『プーさん』アイテムをお見逃しなく♪(C) DISNEY Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.