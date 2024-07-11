11日、門別競馬場で行われた第21回星雲賞(3歳・重賞・ダ1200m・1着賞金500万円)は、2番手から直線半ばで抜け出した桑村真明騎手騎乗の2番人気トラジロウ(牡3、北海道・角川秀樹厩舎)が、中団から脚を伸ばした4番人気ピコイチ(牡3、北海道・田中淳司厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分13秒3(稍重)。

さらにアタマ差の3着に3番人気ライトヴェール(牝3、北海道・角川秀樹厩舎)が入った。なお、1番人気ストリーム(牡3、北海道・田中淳司厩舎)は4着に終わった。

勝ったトラジロウは、父ダノンレジェンド、母ソルシエトウショウ、その父マーベラスサンデーという血統。昨年のネクストスター門別以来となる重賞3勝目を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】

◆トラジロウ(牡3)

騎手:桑村真明

厩舎:北海道・角川秀樹

父:ダノンレジェンド

母:ソルシエトウショウ

母の父:マーベラスサンデー

馬主:真中 伴典

生産者:棚川 祐志

【全着順】

1着 トラジロウ 2人気

2着 ピコイチ 4人気

3着 ライトヴェール 3人気

4着 ストリーム 1人気

5着 デュアルロンド 5人気

6着 リコーシャーマン 6人気

7着 コンバットココ 9人気

8着 オソレ 7人気

9着 テンケイ 8人気